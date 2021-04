Rainbow Six Parasite: leak svela 5 minuti di gameplay

Rainbow Six Parasite (ex Quarantine) è uno dei giochi più attesi dagli appassionati degli sparatutto in prima persona. Ritornata in auge grazie a Rainbow Six Siege, la saga di Ubisoft è pronta ad affrontare una nuova sfida. L’atteso nuovo capitolo, infatti, metterà gli operatori in difficoltà, con la minaccia di un parassita alieno in rapida diffusione. Dopo un primo leak (ne abbiamo parlato in questa news), quest’oggi è trapelato in rete un nuovo video gameplay dalla durata di 5 minuti, che mostra una partita multigiocatore.

La sezione PVE cooperativa a tre giocatori, vede gli operatori impegnati nel fronteggiare faccia a faccia il parassita per mettere in sicurezza l’area. L’ambientazione, tra il futuristico e il tetro, sovrappone la tecnologia umana alla sostanza catramosa che ha invaso l’edificio, incollandosi ai pilastri, alle pareti ed al pavimento. Altamente contagiosa, sembrerebbe che i giocatori non possano toccarla (visto le raffiche di proiettili contro il liquido nero). Tutto ad un tratto, da delle sorte di uova sparse in giro per la mappa, escono gli infetti: il loro aspetto è totalmente lontano da quello dei comuni esseri umani.

Il corpo sembrerebbe ricoperto da quella sostanza che ha intaccato l’intero scenario, ma la testa presenta una colorazione tendente all’arancione (oltre all’aspetto mutato della conformazione del cranio dell’ospite). I movimenti e la resistenza degli infetti, confermano il loro totale distacco dall’umanità: veloci e con movenze animalesche, servirà una buona dose di proiettili per buttarli giù.

A livello di gameplay, invece, Parasite non si discosta molto dal precedente capitolo della serie, riprendendo gran parte delle (ottime) meccaniche. Ma bando alle ciance, e visualizzate il video qua in basso:

Rainbow Six Parasite uscirà tra il 2021 e il 2022. Restate aggiornati con noi di Game Division per ulteriori dettagli! Ecco qui di seguito la descrizione del gioco: “Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine è uno sparatutto tattico cooperativo a 3 giocatori ambientato alcuni anni nel futuro dell’universo di Rainbow Six. Gli operatori Rainbow dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato. Questo nuovo nemico è il più letale e stimolante di sempre, in quanto infetta gli ospiti umani e l’ambiente circostante“.