Rainbow Six Quarantine, il gioco cambia nome e lo vedremo all’E3

Ammettiamolo, era ormai un po’ di tempo che lo davamo sicuramente per spacciato. Eppure è ancora li, vivo e vegeto e tra non molto si mostrerà ancora una volta. Rainbow Six Quarantine finalmente tornerà a mostrarsi al prossimo Ubisoft Forward, cosi come annunciato dallo stesso publisher all’interno della pagina dedicata all’evento. Il tutto si terrà il prossimo 12 Giugno, nella settimana più calda dell’anno, ma ancora non sappiamo tutti i dettagli dell’evento e soprattutto cosa verrà mostrato di nuovo che riguarda il titolo.

Da come viene scritto anche all’interno dell’articolo di presentazione dell’evento è quasi certo che il nuovo capitolo della serie di Rainbow Six abbia cambiato completamente nome (dato anche il periodo storico che stiamo affrontando). D’altronde non sarebbe la prima volta che avviene un cambio di questo genere, soprattutto se un titolo si trova nelle prime fasi di produzione, o magari è ancora in pre-produzione. Quello che ci colpisce però è sicuramente la voglia di tornare a parlare della serie, soprattutto dopo che il titolo principale Rainbow Six Siege continua ad avere un seguito importantissimo, soprattutto nell’ambito esportivo.

Quello che possiamo aspettarci dall’Ubisoft Forward sono sicuramente nuovi trailer dei giochi presentati anche lo scorso anno, magari con qualche nuova data di uscita. Sicuramente avremo delle novità su For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla e Watch Dogs: Legion. E inoltre tutti non vediamo l’ora di capire come è realmente Far Cry 6 in azione, e infatti si aspetta anche una sessione più estesa di puro gameplay, insomma una piccola esperienza “pad alla mano”.

Un po’ difficile di questi tempi, sperando che quanto prima torneremo a raccontarvi le fiere in presenza. Intanto vi ricordiamo però che la prossima settimana sarà completamente dedicata agli eventi dell’E3 e non solo. Seguiremo tutte le conferenze in diretta senza lasciarvi mai soli e in balia degli orari los angelini. Anche se, forse, l’evento “only digital” ha aiutato anche in questo.