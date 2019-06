Rainbow Six Quarantine: ecco come prenotarsi per la beta su PC e console

Rainbow Six Quarantine sarà disponibile il prossimo anno, ma Ubisoft ha già aperto le iscrizioni per tenersi aggiornati sulla beta per PC e console.

All’E3 2019 Ubisoft ha presentato Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, nuovo capitolo della amata serie sparatutto in prima persona. Attualmente non abbiamo ancora avuto modo di vedere il titolo in azione, ma sono stati condivisi alcuni dettagli che ci permettono di farci un’idea di quanto ci attende nel gioco finale.

Per iniziare, è stato spiegato che si tratta di una sparatutto tattico cooperativo per tre giocatori. L’ambientazione sarà distopica e verterà su un parassita alieno molto pericoloso. Ritorneranno operatori già conosciuti dai fan di Raibow Six, come Vigil, Ela e Lion, che saranno approfonditi per raccontare una nuova storia. La data di uscita è per ora un generico 2020: Rainbow Six Quarantine sarà rilasciato su PC e console. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter avere il gioco tra le mani, ma per fortuna Ubisoft ha deciso di rendere disponibile una beta.

Se volete iscrivervi, è sufficiente andare sul sito ufficiale della compagnia francese, che trovate a questo indirizzo. Sul sito vi verrà chiesto di scegliere una piattaforma di riferimento (la beta sarà disponibile sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One): l’iscrizione non dà subito accesso alla beta, ma vi permette di rimanere sempre aggiornati e sapere immediatamente quando sarà possibile provare il gioco.

Per ora non sappiamo quanto sarà estesa la fase di prova di Rainbow Six Quarantine e non abbiamo idea di quando sarà disponibile. Il gioco è ancora avvolto nel mistero ma è stato detto che si tratta di un’ottima occasione per avvicinarsi al brand anche se non si è già degli esperti giocatori di Siege. Voi cosa ne pensate? È l’annuncio che più vi ha colpito durante l’E3 2019 di Ubisoft? Oppure Watch Dogs Legion ha vinto?