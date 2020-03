Rainbow Six Siege gratis per pochi giorni: ecco i dettagli

Rainbow Six Siege è uno sparatutto in prima persona competitivo “realistico” dove la coordinazione con i compagni di squadra è essenziale per la vittoria di un match. Il titolo uscì nel 2015 ma solo successivamente è riuscito a far parlare di sé grazie ad Influencer che cominciarono a giocarci sui loro canali streaming. Il gioco, come ben sappiamo, non dispone di una modalità storia, ma ha delle “piccole missioni” che si possono giocare in singleplayer. Nonostante questa mancanza è riuscito a crearsi una buona dose di appassionati grazie anche a patch e stagioni sempre aggiornate.

Se non avete mai avuto l’occasione di provare il titolo targato Ubisoft, gli sviluppatori hanno pensato proprio a voi. Come successo la scorsa settimana con The Division 2, Rainbow Six Siege sarà completamente gratuito per un tempo limitato. A partire da domani 5 marzo, gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One potranno scaricare dai rispettivi store il gioco e poterci giocare in modo totalmente gratuito fino all’8 marzo.

Durante questo weekend il titolo vi darà accesso a tutte le mappe ed a tutti e 20 Operatori Legacy. Inoltre gli sviluppatori hanno fatto sapere che nel caso i giocatori volessero comprare successivamente il titolo, potrete riprendere la partita dall’ultimo salvataggio, cosicché non perdiate troppo tempo a ricominciare il tutto. Per addolcire l’idea dell’acquisto, Ubisoft ha deciso di scontare Rainbow Six Siege del 75% fino al 18 marzo. L’azienda francese quindi ha deciso di attuare questo tipo di vendita come già successo con The Division 2 pochi giorni fa, portando sicuramente l’interesse di quella fetta di pubblico che non ha potuto recuperare i titoli, una scelta a dir poco azzeccata.

