Rainbow Six Siege: il Season Pass dell’Anno 4 è finalmente arrivato

Ubisoft ci informa che il Season Pass dell’Anno 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è finalmente disponibile. Si tratta di una nuova VIP Premium Membership della durata di un anno: precisamente fino al 31 gennaio 2020. Essa renderà disponibili otto nuovi Operatori ai quali sarà possibile accedere con sette giorni di anticipo.

Il Season Pass dell’Anno 4, però, non si limita solo a questo. Chi lo acquisterà potrà avere accesso ai seguenti benefit VIP:

8 elmetti e uniformi

Il Ciondolo Lava Six

600 Crediti R6

Boost Fama del 5%

Sconto nello shop in-game del 10% (che si applica unicamente agli acquisti effettuati con Punti Fama o Crediti R6)

Boost Alpha Pack (+0.3%)

Inoltre, chi acquisterà il Season Pass Anno 4 prima del 4 marzo 2019 otterrà in esclusiva una nuova skin: nello specifico, la Skin Arma Vulcano. Ubisoft e Rainbow Six vogliono però premiare anche la lealtà dei giocatori che hanno acquistato il Season Pass Anno 3, i quali riceveranno in premio ben 600 Crediti R6 aggiuntivi quando acquisteranno il Season Pass Anno 4.

Le informazioni sono ben riassunte nell’immagine ufficiale qui sopra. Cosa ne pensate? Siete dei veterani del terzo anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege? Vi butterete subito nella nuova stagione del gioco?