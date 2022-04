Se è vero che Rainbow Six Siege è un gioco ben supportato da parte di Ubisoft, è anche vero che le nuove mappe di gioco latitano da diverso tempo. Il publisher e sviluppatore franco canadese ha però interrotto il digiuno di nuovi scenari nella giornata di ieri, con la release di una mappa completamente inedita dopo diversi anni.

La nuova mappa di Rainbow Six Siege, chiamata Emerald Plains, è stata infatti lanciata nelle ultime 24 ore con l’aggiornamento 1.2 dell’Anno 7. Lo scenario è disponibile per tutte le piattaforme ed è chiaramente ispirato all’Irlanda e pone i giocatori all’interno di una sorta di country club, in quella che sembra essere una delle mappe più grandi. Lo scenario include la struttura e il suo ranch privato ed è una delle mappe più ispirate che abbiamo mai visto nel gioco Ubisoft. La mappa si può giocare in tutte le modalità di gioco: partite amichevoli, classificate, non classificate e sfruttando la playlist Lone Wolf.

Oltre a Emerald Plains (di cui potete vedere un’anteprima grazie al video poco più in basso), il nuovo aggiornamento di Rainbow Six Siege include un bilanciamento di alcuni operatori e una serie di fix per alcuni bug riscontrati dai giocatori. La mappa è però la parte più importante dell’aggiornamento o almeno quella più corposa, visto che erano appunto anni che i giocatori non avevano ricevuto nessun nuovo scenario.

La nuova mappa di Rainbow Six Siege non sarà però l’ultima. L’Anno 7 del gioco riceverà infatti altri due nuovi scenari, di cui però non ci sono ancora i dettagli in merito. I nuovi playground saranno però disponibili nella Stagione 2 e nella Stagione 3 del settimo anno del titolo, dunque ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di scoprire qualcosa di più. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.