Rainbow Six Siege: parte del team di sviluppo sta lavorando a un nuovo progetto

Sembra che siano in atto grandi cambiamenti all’interno dello studio di sviluppo di Rainbow Six Siege. Come annunciato dalla stessa Ubisoft, una parte importante del team di sviluppo principale di Rainbow Six Siege si sta già concentrando su altri progetti. Il direttore creativo di lunga data, Xavier Marquis e il direttore del titolo, Alexandre Remy, stanno impiegando alcuni membri del team di Siege per lavorare a qualcosa di nuovo.

Marquis e Remy sono stati il volto di Siege sin dal suo inizio, e hanno contribuito a far emergere la visione iniziale anche dopo un lancio non proprio ben accolto, andando a trasformarlo nel gioco dal fenomenale successo che è oggi. Gran parte del team di sviluppo è rimasto invariato fin dal day one, con il direttore del gioco Leroy Athanassoff che continua a guidare gli sforzi collettivi.

All’interno di un nuovo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Ubisoft, Marquis ha dichiarato che: “C’è stato un periodo in cui Rainbow Six Siege dipendeva fortemente da noi, durante la sua genesi, all’inizio di tutto. Ma ora il gioco ha un pezzo in più. È come una specie di sfera, c’è il gioco e tutta la sua comunità”. Athanassoff ha aggiunto che una parte del team sta espandendo l’universo del gioco lavorando allo sviluppo di contenuti e funzionalità più inclusivi a beneficio di tutti i giocatori.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo al nuovo progetto che impegnerà una parte dello studio di Rainbow Six Siege, e dati i piani di Ubisoft che hanno portato al rinvio di tutti i titoli annunciati fino ad ora sembra che ci vorrà del tempo prima di saperne di più. Che tipo di esperienza vi aspettate dai creatori di Rainbow Six Siege?