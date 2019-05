Rare: Banjo Kazooie e Conker saranno annunciati all’E3 2019?

Stando alle ultime voci di corridoio sembrerebbe che l’azienda di sviluppo videogame Rare abbia in mente di annunciare al più presto alcuni videogame relativi a Banjo Kazooie o a Conker. Il rumor è comparso inizialmente sul sito ResetEra dove è stato riportato un messaggio pubblicato da Alex Davis, proprietario di First 4 Figures.

La compagnia creatrice di numerose action figure ha già collaborato con Rare in diverse occasioni dove insieme sono riusciti a creare delle simpatiche statuette di alcuni personaggi del mondo dei videogame, come quella di Crash Bandicoot, Banjo Kazooie e Conker. Nel post di Davis troviamo scritto un messaggio nel quale ringrazia Microsoft, a nome di tutta l’azienda, per il suo invito all’E3 di Los Angeles di quest’anno.

New Banjo Kazooie or Conker game to be revealed at Microsoft’s E3 2019 briefing? First 4 Figures has been invited by Rare to attend the conference, they recently made statues for both Conker and Banjo. #E32019 pic.twitter.com/6mlhwHsEA9

