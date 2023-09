Se state aspettando una Steam Deck 2 tanto vale mettersi comoda, perché un eventuale secondo modello non arriverà prima del 2025, forse persino 2026. Lo ha detto Pierre-Loup Griffais di Valve, spiegando che il punto è aumentare le prestazioni senza compromettere l’autonomia. Qualcosa che, con le tecnologie disponibili oggi, non sarebbe possibile.

“Per noi è importante che la Deck offra un obiettivo fisso di prestazioni agli sviluppatori e che il messaggio ai clienti sia semplice: ogni Deck può eseguire agli stessi giochi. Per questo motivo, non intendiamo cambiare il livello di prestazioni alla leggera, e vogliamo farlo solo quando c’è un aumento abbastanza significativo da ottenere. Inoltre, non vogliamo che l’aumento delle prestazioni comporti un costo significativo per l’efficienza energetica e la durata della batteria. Non prevedo che un tale salto sia possibile nei prossimi due anni, ma stiamo comunque monitorando attentamente le innovazioni nelle architetture e nei processi di fabbricazione per vedere dove si va a parare”.

In altre parole, per il momento Steam Deck è destinata a restare il punto di riferimento tra le console portatili non Windows. Ma anche prodotti come Rog Ally e Legion go, probabilmente, avranno un percorso simile: quando arriveranno batterie migliori o hardware più efficiente, allora vedremo una nuova generazione di console portatili.

Il problema è che già oggi ci sono alcuni giochi che non girano benissimo su Steam Deck, ed è lecito dubitare che nei prossimi due anni la console Valve possa gestire bene i titoli futuri.

Potrebbero arrivare degli aggiornamenti intermedi, con piccole ottimizzazioni. Per esempio potrebbe arrivare una “Steam Deck 1.1” con uno schermo dalla maggiore frequenza di aggiornamento, oppure con un chip solo leggermente più potente.

Difficile a dirsi, ma sicuramente le console portatili sembrano destinate a trovarsi un posto stabile nel mondo del gaming. Nel frattempo, se avete una Steam Deck potete sfruttarla al massimo con i migliori accessori per Steam Deck e le migliori microSD per Steam Deck.