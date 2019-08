Ratchet & Clank, Gamescom 2019: nuovo capitolo in vista?

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato di aver acquistato Insomniac Games e già si vocifera la realizzazione di un nuovo capitolo per Ratchet & Clank!

Questa Gamescom 2019 ci sta regalando davvero moltissime sorprese e una di queste, è stata nella giornata di ieri l’annuncio di Sony di aver acquistato Insomniac Games Inc., lo studio dietro al successo di Ratchet & Clank, Spyro e per ultimo Marvel’s Spiderman, il quale ha venduto oltre 13,2 milioni di copie. Lo studio, con sede a Burbank, California, e Durham, North Carolina, è stato fondato 25 anni fa dall’attuale amministratore delegato Ted Price. Ha una lunga storia di realizzazione di videogiochi alle spalle e Sony, ha voluto inglobare il suo quattordicesimo studio.

Durante un’intervista al The Hollywood Reporter, Shawn Layden ha assicurato che l’iconico duo platform è incluso nei suoi piani futuri e Ratchet & Clank, tornerà probabilmente in auge sulle nostre console. “Ci piace quello che hanno fatto nel franchise di Spider-Man e cose come Ratchet & Clank sono certamente serie vitali nel presente e nel futuro“, ha detto. “È su questo che ci stiamo concentrando“.

Naturalmente c’è sempre la possibilità che l’azienda faccia qualcosa di nuovo e simile a Ratchet & Clank, “Se hanno idee su nuovi concetti di gioco, guarderemo avanti con grande attesa di ciò che il futuro ci porterà“, ha concluso. Ratchet & Clank sono stati praticamente la mascotte per il marchio PlayStation e anche il reboot, fu accolto all’epoca molto positivamente da pubblico e critica.

Trattandosi di primi rumor dopo l’acquisizione, noi non possiamo far altro che sperare nel ritorno in grande stile di due personaggi che hanno fatto la storia del marchio Sony.