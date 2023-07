Ratchet & Clank Rift Apart è sbarcato da poche ore su Steam (la nostra recensione arriverà a breve) e Digital Foundry non ha perso tempo per testare il gioco, soprattutto sfruttando gli hard disk. Per chi non fosse informato, Ratchet & Clank Rift Apart è divenuto abbastanza famoso per una dichiarazione degli sviluppatori di Insomniac, i quali dichiararono che sarebbe stato praticamente impossibile sviluppare il gioco senza l’SSD di PS5.

Di recente, sono stati pubblicati i requisiti minimi del titolo su PC e sorpresa delle sorprese non era segnato nessun obbligo di sfruttare un SSD. Tuttavia, nonostante effettivamente l’esperienza riesca a girare abbastanza bene con un hard disk, va effettivamente chiarito che sarebbe stato quasi impossibile farlo andare su PS4, visto che con un HDD da 5400 RPM (lo stesso bene o male di quello presente nella precedente generazione) il gioco praticamente scatta di continuo durante i varchi temporali.

Our first look at Ratchet on PC! It has a few issues but it's overall in good shape! Infinitely better than TLOUP1 and Jedi Survivor at launch. The funniest bit is when Rich tried running the game off an actual PS4 hard drive on a machine just above min spec! https://t.co/Qt0qkYwzeu pic.twitter.com/hgFrXKVGSG

— John Linneman (@dark1x) July 26, 2023