Ratchet & Clank Rift Apart: un’arma fa riferimenti ad una grande esclusiva Sony

Ratchet & Clank Rift Apart è sempre più vicino alla sua uscita, fissata per l’11 giugno 2021. Ciononostante, Insomniac continua a cavalcare l’onda dell’hype, mostrando svariate armi, nonché gadget, provenienti dall’imminente titolo. Una di queste è davvero interessante: il RYNO 8. SI tratta di un’arma capace di squarciare la dimensione, materializzando oggetti (forse anche persone) provenienti da altre dimensioni. Nel breve video recentemente twittato, ad esempio, nei frame finali è apparso qualcosa proveniente da una nota esclusiva PlayStation!

“Ratchet: Siamo usciti dalla crepa con una nuova super arma: il RYNO 8!” – apre il dialogo immaginario del tweet – “Clank: Sembra che questo dispositivo possa far cadere oggetti da altre dimensioni nella nostra. Affascinante“, conclude. Ebbene, come sopra specificato, nel finale del breve trailer il RYNO 8 ha materializzato un Divoratuono, la temibile e gigantesca macchina presente in Horizon Zero Dawn. Di fatto, la nuova arma, oltre a squarciare le dimensioni, permetterà anche di imbatterci in varie icone targate PlayStation. Tra l’altro, Insomniac ha taggato anche Sucker Punch e Naughty Dog nel video della nuova arma.

L’avventura di Ratchet e Clank, a spasso tra le fratture dimensionali, è ormai alle porte, e i possessori di PS5 potranno finalmente assaggiare una vera e propria opera next-gen. Pertanto, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division perché, alle ore 16:00 di oggi, uscirà l’attesissima recensione dell’ultima fatica targata Insomniac!

Ratchet: We made it outta the rift with a new super weapon: the RYNO 8!

Clank: It seems this device can drop objects from other dimensions into ours. Fascinating.#RatchetPS5Takeover #SunsetOverdrive @Guerrilla @SuckerPunchProd @Naughty_Dog @PlayStation pic.twitter.com/TavBdHw3oL

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 7, 2021