Ratchet e Clank Rift Apart: Sony conferma i 4K dinamici su PS5

Anche se Racthet e Clank Rift Apart non sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, gli appassionati dell’action platform 3D reputano il titolo come uno dei più attesi per i primi mesi di vita della console. Aspettando di conoscere nuovi dettagli sul gioco, compresa una finestra di lancio meglio specificata, Sony in queste ore ha rilasciato alcuni dettagli in più sulle prossime avventure interdimensionali del famoso Lombax e del suo amico robottino.

È proprio nella pagina dedicata a Ratchet e Clank Rift Apart all’interno del sito ufficiale Sony che troviamo tutta una serie di nuove informazioni sul gioco. Prevalentemente parliamo di caratteristiche tecniche, Sony infatti ha confermato che il prossimo capitolo della saga Insomniac avrà una risoluzione di 4K dinamico su PlayStation 5. Questo si traduce in una risoluzione che potrà cambiare a seconda di quel che avviene a schermo durante la partita.

Non è tutto però, dato che la pagina dedicata a Ratchet e Clank Rift Apart sul sito Sony ci tiene a fornirci anche altre informazioni aggiuntive. Come per esempio la conferma del supporto alla tecnologia HDR e la presenza nel gioco di una modalità che andrà a prediligere le performance del titolo; la quale punterà a proporre al giocatore un’esperienza di gioco che ambisce a raggiungere un framerate di 60FPS.

Vi ricordiamo che al momento Sony e Insomniac Games non hanno ancora svelato la data di lancio dei nuovo capitolo della saga di Ratchet e Clank, ma si sono limitati a confermare che il titolo sarebbe uscito nel primo periodo di vita di PlayStation 5. Cosa ne pensate di questi ultimi dettagli svelati per Ratchet e Clank Rift Apart? Diteci la vostra con un commento qua sotto.