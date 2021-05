Ratchet e Clank Rift Apart è in fase gold! L’esclusiva si appresta ad arrivare su PS5

Comparato alle scorse generazioni videoludiche, il lancio di PlayStation 5 ci sta già dando una serie di esperienze di vario genere molto interessanti da giocare. Il lancio della nuova console Sony non è stato certamente pregno di capolavori indimenticabili, ma tra un terzetto di ottime esclusive e una serie di multipiattaforma, gli appassionati hanno da subito potuto godere per mesi della propria nuova e fiammante PS5, e ora con Returnal e il prossimo Ratchet e Clank Rift Apart la ludoteca delle esclusive sta per ingrandirsi maggiormente.

Proprio quest’ultimo titolo targato Insomniac Games non subirà alcun ritardo e arriverà sugli scaffali fisici e digitali perfettamente in tempo. Ad annunciare l’entrata della fase gold di Ratchet e Clank Rift Apart è stato lo stesso team di sviluppo americano, il quale ha pubblicato sul proprio account Twitter un nuovo post per rendere noto questo importantissimo traguardo a tutti i fan dell’esplosivo duo in tutto il mondo.

Come già annunciato tempo addietro, Ratchet e Clank Rift Apart sarà un gioco esclusivo per la console di nuova generazione Sony. Nessuna speranza, quindi, per i possessori di PlayStation 4 che dovranno attendere di entrare in possesso di una sempre molto rara PS5 per esplorare i nuovi mondi di questo gioco imminente. Il lavoro di Insomniac, infatti, punta tantissimo sullo sfruttare le nuove tecnologie di PS5, come l’SSD super veloce e le nuove funzionalità del DualSense.

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Ora che ne abbiamo la certezza ufficiale, vi ricordiamo che Ratchet e Clank Rift Apart debutterà in esclusiva su PlayStation 5 il prossimo 11 giungo. Manca meno di un mese quindi, e finalmente potremo intraprendere una nuova bizzarra avventura spazio-temporale e conoscere nuovi pianeti e nuovi personaggi inediti.