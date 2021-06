Ratchet e Clank Rift Apart è un successo senza crunch

Ratchet e Clank Rift Apart è la prossima grande esclusiva Sony, e tra poco meno di un paio di giorni raggiungerà gli scaffali fisici e virtuali di PlayStation 5. In attesa di poter esplorare nuovi mondi e dimensioni alternative con il nuovo titolo Insomniac, potete dare una lettura alle recensioni del titolo, tra le quali trovate anche la nostra comodamente a questo indirizzo. Tutte recensioni che hanno elogiato e non poco la nuova fatica facente parte dei PlayStation Studios, che si appresta a diventare una must have per i possessori di PS5.

Ora, mentre gli appassionati non vedo l’ora di mettere finalmente le mani su Ratchet e Clank Rift Apart, arriva una notizia molto lieta direttamente da chi il gioco lo ha sviluppato. Stando ad alcune persone che hanno lavorato al titolo, nessuno all’interno di Insomniac Games ha dovuto affrontare fasi di crunch per portare a termine lo sviluppo del titolo entro la data di uscita pattuita internamente e successivamente annunciata in via ufficiale.

A sottolineare quest’ottima notizia è stata anche la giornalista videoludica/scrittrice di Santa Monica Studio Alanah Pearce, la quale in un post pubblicato sul proprio Twitter ha dato spazio alle parole di un paio di sviluppatori. L’ottima ricezione da parte della critica parla chiaro: è possibile sviluppare un grande gioco anche senza dover ricorrere ad una pratica destabilizzante come il crunch.

https://twitter.com/Charalanahzard/status/1402571403145084936

Ci sembrava giusto, per una volta, condividere un messaggio così positivo verso una delle questioni più calde e discusse nell’industria videoludica attuale. Purtroppo il crunch è un qualcosa che accade spesso, e che continua a far discutere tantissimo gli appassionati di tutto il mondo, ma speriamo che quanto portato a galla da Insomniac Games con il recente Ratchet e Clank Rift Apart possa fungere da uno dei tanti esempi positivi in ambito gaming.