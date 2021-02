Ratchet e Clank Rift Apart: ecco la data di uscita ufficiale!

Era ormai nell’aria da diverse ore, da quando su Twitter alcuni utenti hanno fatto notare come Ratchet e Clank Rift Apart fosse stato classificato in Taiwan. Ora ci siamo però, e abbiamo finalmente nuove informazioni ufficiali riguardo alla nuova esclusiva Insomniac Games in uscita su PS5. A rivelarne la data di lancio è stata la stessa Sony tramite un nuovo trailer ufficiale rilasciato qualche istante fa su YouTube.

Questa notizia era particolarmente attesa dagli appassionati della saga action platform che ha debuttato sulla generazione PlayStation 2, e finalmente ci siamo. Ratchet e Clank Rift Apart arriverà sulla console di nuova generazione PlayStation 5 il prossimo 11 giugno. Come era già stato confermato dal team di sviluppo qualche mese fa, il titolo sarà esclusivo su PS5, e non avrà una versione dedicata alla console della scorsa generazione Sony.

Motivo principale di questa scelta, è l’utilizzo di una delle nuove caratteristiche della nuova console Sony, ovvero i caricamenti super veloci dell’SSD. Ratchet e Clank Rift Apart, infatti, ci immergerà in una nuova prospettiva di gioco, permettendoci di viaggiare tra un mondo e l’altro in un battito di ciglia. I trailer che abbiamo visto fin’ora ci mostrano proprio questo, una frenesia tutta nuova per la saga e una varietà di situazioni e ambientazioni completamente nuove.

Ci siamo quindi, anche se in molti appassionati si aspettavano un lancio un pelo anticipato, date le dichiarazioni di Insomniac che pre-annuciarono un “uscita a ridosso del primo periodo di vita di PS5”. Poco importa ora, che finalmente sappiamo che a partire dal prossimo 11 giugno potremo mettere le nostre mani su Racther e Clank Rift Apart. Cosa ne pensate di questo annuncio completamente a sorpresa? Vi aspettavate una data di lancio più vicina per questa esclusiva PS5? Ditecelo nei commenti.