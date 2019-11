Rayman Legends gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di deliziarci con un titolo veramente irrinunciabile: Rayman Legends, uno dei migliori platform degli ultimi tempi, è infatti disponibile gratuitamente sulla piattaforma del publisher dietro il celebre Fortnite. Il titolo di Ubisoft è quindi scaricabile gratuitamente per i prossimi 7 giorni e prende il posto del decisamente interessante Bad North, strategico roguelite disponibile gratis fino ad oggi. Rayman Legends sarà disponibile gratuitamente fino al prossimo 6 dicembre per poi tornare a pagamento e lasciare spazio a un altro gioco.

Per poter scaricare l’interessante platform basterà entrare con il proprio account sull’Epic Games Store e riscattare il titolo in questione direttamente da questa pagina.

Rayman Legends, per i pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, è un tripudio di sfida e divertimento, un vero e proprio atto di amore al genere platform. Oltre 100 livelli e uno stile grafico unico: potete scoprire di più sul titolo di Ubisoft comodamente a questo indirizzo.

Come precedentemente accennato Rayman Legends sarà gratuito sullo store di Epic Games fino al prossimo 5 dicembre; in seguito a tale data il gioco tornerà infatti a prezzo pieno e sarà sostituito da Jotun Valhalla Edition, a sua volta sarà disponibile per altri 7 giorni, ossia fino al 13 dicembre.

Che ne pensate del regalo fatto questa settimana dall’Epic Games Store, siete pronti a immergervi in quello che è uno dei platform migliori degli ultimi anni? Tra i tanti giochi resi disponibili gratuitamente ad oggi qual è il vostro preferito? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!