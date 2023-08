Essere in possesso di un buon mouse può fare completamente la differenza durante una sessione da gaming. Ebbene, se state pensando di acquistarne uno nuovo vi consigliamo di approfittare degli sconti proposti da Amazon in occasione della Gaming Week (di cui vi abbiamo parlato ampiamente nel corso dei giorni scorsi), dato che il Razer Basilisk Ultimate, uno dei migliori modelli sul mercato, è in offerta a soli 99,99€!

Grazie alla promozione di Amazon potrete, dunque, risparmiare oltre 20,00€ rispetto al prezzo più basso recente di 120,67€. Si tratta di uno sconto davvero niente male per un mouse top di gamma, perfetto per coloro che desiderano ottimizzare al massimo le proprie performance di gioco e magari inserirsi nel mondo degli eSports.

La tecnologia wireless Razer HyperSpeed ultra-rapida del Razer Basilisk Ultimate vi offrirà, infatti, un vantaggio rispetto agli altri giocatori grazie a una latenza ridotta al minimo e fino a 100 ore di durata della batteria. Il sensore ottico 20K Razer Focus+ vi garantirà una precisione incredibile, con una risoluzione da 20.000 DPI che registrerà anche i movimenti più piccoli.

Avrete poi a disposizione ben 11 pulsanti programmabili, tra cui il nuovo laterale multifunzione, che vi permetteranno di personalizzare ogni aspetto della vostra sessione di gioco, assegnando macro e funzioni secondarie. Inoltre, grazie al tasto ottico per mouse Razer, ogni clic sarà attuato all’istante e senza alcun ritardo, garantendovi sempre un vantaggio decisivo rispetto agli avversari.

Infine, in un mouse da gaming non può mancare l’illuminazione RGB, che nel Razer Basilisk Ultimate si dividerà in ben 14 zone personalizzabili. Grazie al software Razer Chroma potrete creare un’esperienza visiva unica, sincronizzandolo con il resto del vostro setup alla perfezione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

