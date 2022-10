Annunciato a settembre 2022, ora ci siamo: nel corso delle ultime ore, infatti, Razer ha svelato e tolto il velo a Razer Edge, il suo handled per il gaming basato su Android. Tante le novità svelate dal colosso che si dedica alla costruzione di periferiche per PC, tra cui i tre modelli che saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Partiamo dal form factor: Razer Edge non è altro che una sorta di console portatile, senza però il controller. L’hardware è comunque compatibile con il Razer Kishi V2 Pro, uno dei migliori controller per il gaming su mobile, con tanto di HyperSense Haptics. La console permette di giocare sia installando i giochi, sia utilizzando Xbox Cloud Gaming, offrendo un’integrazione totale con Xbox Game Pass.

Per quantor iguarda invece le specifiche tecniche, al momento Razer prevede di lanciare tre modelli differenti della sua console: il primo, in Wi-Fi, costerà 399,99 Dollari, mentre la Founders Edition si attesterà su un prezzo di 499,99 Dollari. Per l’Edge 5G invece il prezzo ancora non c’è, ma le differenze sono decisamente minime. La durata della batteria, il processore, la memoria interna e la fotocamera sono identiche. La differenza è ovviamente sui protocolli di connessione, con la versione Edge che supporterà le eSIM 5G.

L’handled di Razer è mosso da un chipset Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 e può contare su 128GB di memoria interna, espandibili fino a 2TB grazie al supporto delle MicroSD. Nel modello Wi-Fi e Founders Edition è disponibile ul supporto a THX Spatial Audio, mentre per la versione Edge 5G è presente il supporto a Boomcloud360. La RAM si attesta su 8GB DDR5 mentre lo schermo ha una risoluzione di 2400×1080 e la batteria è di 5.000MAh. Il peso è di circa 264 grammi senza controller e di 401 grammi con il controller attaccato.

Il lancio di Razer Edge al momento è previsto solamente negli Stati Uniti d’America, ma manca ancora la data di uscita. Non è ancora stata annunciata la disponibilità della console in Europa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.