Se state cercando auricolari true wireless di alta qualità con un forte orientamento al gaming, che offrano un’esperienza di ascolto ottimale tanto per il gioco su console quanto per quello mobile, allora non potete lasciarvi sfuggire questa nuova offerta che Amazon sta dedicando ai sempre Razer Hammerhead.

Stiamo parlando, infatti, di auricolari ottimi anche per le attività quotidiane, ma con una forte attitudine per il gioco e che, in tal senso, possono tornare molti utili a chi cerca un prodotto specifico che non lesini in termini di qualità audio, e la buona notizia è che, grazie ad Amazon, gli Hammerhead sono disponibili ad un prezzo estremamente competitivo: soli 38,19€ invece degli originari 89,99€, per un risparmio netto del 58%!

Caratterizzati da un design comodo e confortevole, i Razer Hammerhead sono auricolari pregevoli, progettati per favorire l’isolamento acustico senza compromettere il comfort e l’ergonomia. Parliamo, inoltre, di auricolari con un efficiente sistema di cancellazione del rumore, possibile grazie ad un sistema di microfoni che, in modo smart, è in grado di individuare i rumori di fondo eliminandoli, il che torna decisamente comodo non solo nel corso dell’ascolto della musica, ma anche e soprattutto nell’ambito di chiamate e chat di gioco, che sono così più chiare e pulite.

Dotati di una bassissima latenza, a dir poco fondamentali in ambito gaming, i Razer Hammerhead godono persino del supporto al sistema Razer Chroma, che consente loro di illuminarsi con una vasta gamma di colori grazie ai LED RGB, permettendovi di scegliere tra ben 16,8 milioni di tonalità diverse, così da personalizzare l’aspetto visivo dei vostri auricolari.

