Il gaming su mobile sta diventando sempre più popolare e sempre più titoli interessanti sono disponibili per i dispositivi portatili. Tuttavia, giocare con il solo touchscreen del proprio smartphone può risultare scomodo, per cui vi consigliamo di dare un’occhiata al Razer Kishi, un’ottima periferica sviluppata da Razer appositamente per i dispositivi Android. Al momento, infatti, avrete la possibilità di acquistare questo prodotto con uno sconto del 33%.

Ovvero, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 60,55€ invece di 89,99€. Questo dispositivo si collega direttamente al vostro smartphone e vi permette di giocare comodamente con un’impugnatura sicura ed ergonomica, fornendo anche un numero sufficiente di tasti per adattarsi a qualsiasi tipo di gioco. Con il Razer Kishi, potrete trasformare il vostro smartphone in una vera e propria console portatile, godendo di un’esperienza di gioco più coinvolgente e precisa.

Questo controller vi offre la stessa sensazione di utilizzare un controller di console tradizionale, con una gamma completa di pulsanti, paraurti e un pad di controllo dedicato. La grande comodità di questo controller è la sua compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Android. Grazie al suo design flessibile, può essere facilmente collegato a una varietà di smartphone in modo rapido e semplice. Inoltre, se avete dispositivi particolarmente grandi come il Razer Phone o il Razer Phone 2, gli inserti in gomma possono essere rimossi e sostituiti con quelli appositamente adattati.

Uno dei vantaggi più significativi di questo controller è la sua latenza ridotta. A differenza dei controller Bluetooth wireless che possono presentare problemi di latenza, questo controller è collegato direttamente alla porta di ricarica del dispositivo, garantendo una risposta immediata di tutti i pulsanti.

Inoltre, il controller supporta la connessione di ricarica USB-C. Se la batteria del vostro smartphone si sta esaurendo durante il gioco, potete semplicemente collegare il controller a un cavo di ricarica per ricaricarlo e continuare senza interruzioni. Infine, il controller supporta anche il gioco in cloud! Con i titoli AAA che possono essere riprodotti su qualsiasi schermo, potete collegare il controller direttamente al dispositivo e godervi i vostri giochi ovunque e in qualsiasi momento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

