Il gaming su mobile è diventato una parte sempre più importante del mercato, anche grazie all’arrivo di titoli interessanti e tascabili, come è il caso di Call of Duty Mobile, o del profittevole ed ormai celebre Genshin Impact. Giocare con il proprio smartphone, tuttavia, non è sempre comodissimo, ed a volte si sentirebbe la necessità di avere non solo qualche tasto fisico, ma anche e soprattutto un grip comodo, sicuro ed ergonomico.

In tal senso, val sicuramente la pena dare un’occhiata al comodissimo e funzionale Razer Kishi, una periferica sviluppata da Razer, da collegare direttamente ad uno smartphone Android, e grazie alla quale poter giocare comodamente con il proprio cellulare, grazie ad una presa comoda, e ad un numero di tasti più che sufficiente per qualsiasi tipologia di gioco!

Il prezzo proposto da Amazon per questo fantastico prodotto, per altro, è tra i più bassi che si siano visti negli ultimi mesi, tanto che Razer Kishi è oggi acquistabile ad appena 56,99€, contro gli 89,99€ originariamente richiesti da Razer!

Si tratta indubbiamente di un buon prezzo per questo specifico prodotto che, anche al netto di qualche anno sulle spalle, si difende ancora benissimo nell’ormai affollato mercato delle periferiche da gaming per smartphone, grazie soprattutto al suo design, dal feeling del tutto assimilabile a quello di un classico pad da gaming.

Razer Kishi, infatti, si propone con una comoda pulsantiera frontale a 4 tasti, ed anche con un pratico stick analogico, per un controllo pulito e preciso, come ormai siamo abituati al gaming su console. Va inoltre specificato che, a differenza di prodotti simili che puntano la connettività su di un modulo Bluetooth, con tutti i problemi di latenza del caso, Razer Kishi si collega direttamente allo smartphone tramite una porta USB-C, che non solo alimenta il dispositivo, ma azzera i problemi di latenza, garantendo un un gioco fluido, e una risposta immediata dei tasti.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

