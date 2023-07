State pensando di acquistare una webcam che vi permetta di registrare video o di fare streaming di ottima qualità? In tal caso non dovete farvi scappare la Razer Kiyo che, solo per poco, è disponibile a un prezzo scontato addirittura del 43%!

Al momento, infatti, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 62,99€ invece di 109,99€. Una vera e propria occasione, vista la qualità del prodotto, che vi invitiamo a cogliere quanto prima!

Questa webcam è dotata di un sensore CMOS ultra-sensibile di tipo 1.2, che si adatta perfettamente a qualsiasi condizione di luce, garantendo immagini nitide e perfette in qualsiasi setup. Lo streaming sarà fedele quanto più possibile e, grazie alla risoluzione non compressa di 1080p a 60 FPS, la qualità sarà sempre altissimo. Inoltre, la webcam è compatibile con HDR, il che vi permette di ottenere colori vivaci a 30 FPS. Inoltre, avrete modo di mettere in risalto il vostro streaming con uno spettro completo di colori, correggendo le zone sovra- e sotto-esposte.

La lente grandangolare con campo visivo regolabile vi permette di controllare ciò che desiderate e mostrare al vostro pubblico tre opzioni di apertura differenti, per trovare l’angolo perfetto. La connessione USB 3.0 ad altissima velocità vi assicura una qualità video non compressa.

Infine, la webcam vi offre opzioni di montaggio flessibili per un posizionamento perfetto. Il supporto si adatta facilmente al monitor e può essere inclinato per trovare l’angolo ideale. In alternativa, potete rimuoverlo e utilizzare un treppiede per il posizionamento che preferite.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

