Razer Raion: il controller in stile arcade stick per PS4 e PC

Razer Raion è il controller in stile arcade stick per PS4 e PC: vediamo tutti i dettagli della nuova proposta di Razer nel nostro articolo.

Razer ha annunciato Razer Raion, un nuovo arcade fightpad per PS4 e PC. Raion propone sei tasti frontali, un D-Pad tattile a otto direzioni, e i tradizionali grilletti. Il layout è pensato per permettere una grande varietà di input con diversi stili di impugnatura. È anche possibile attivare una modalità competitiva che disabilita pulsanti extra per assicurarsi un’esperienza con la massima precisione.

Mark “MarkMan” Julio, specialista di giochi di combattimento e parte del Team Razer, ha affermato: “Il Razer Raion dà ai giocatori il tipo di controllo di cui hanno bisogno quando giocano i picchiaduro. Il grande comfort e la natura responsiva del D-Pad e dei pulsanti permettono al giocatore di concentrarsi sul gioco ed eseguire combo su combo.”

Razer Raion utilizza gli switch meccanici Gialli di Razer, costruiti per resistere a 80 milioni di click. Il D-Pad a 8 direzioni permette di immettere input diagonali con massima precisione, essenziali in un picchiaduro. Vediamo ora qualche dato aggiuntivo:

jack per audio analogico da 5mm

connessione via cavo (3 metri)

dimensioni: 173 mm (lunghezza) x 103 mm (profondità) x 58 mm (altezza)

peso: circa 275 g

Il Razer Raion sarà disponibile in Europa, Asia Pacifico, China, Australia e Nuova Zelanda, e presto anche in USA e Canada. Il costo sarà di 109.99 euro. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Razer? Questo fightstick vi convince, oppure siete in cerca di qualcosa di diverso?