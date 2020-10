RDR 2: 65enne non ama i videogiochi ma ha finito il western 30 volte

Proprio nella giornata di ieri RDR 2 ha spento due candeline. Il titolo targato Rockstar Games ha messo le basi per l’open world generale creando un mondo vivo, imprevedibile e con una storia da oscar. Le avventure di Arthur Morgan sono entrate nel collettivo dei videogiocatori di tutto il mondo, tanto che nel 2018 l’attore Roger Clark è riuscito a vincere come miglior performance. L’azienda statunitense è riuscita a portarsi a casa anche la statuetta per il miglior audio design, colonna sonora e narrativa.

In questi giorni c’è una storiella che sta strappando un po’ di risate sul web riguardante RDR2. L’utente di Reddit ApeWatcher ha condiviso un post riguardante suo padre. L’uomo di 65 anni, nonostante non ami particolarmente i videogames in generale, non riesce a staccarsi dal titolo targato Rockstar Games. Il numero di completamenti della campagna principale è superiore ai 30 in quanto a detta del figlio infatti, il padre non si è mai interessato ai videogiochi, ma essendo un gran appassionato dei western, RDR 2 gli è entrato dritto nel cuore.

Come biasimarlo del resto?, i riferimenti ai film di Sergio Leone ed ai film western in generale sono tantissimi. Il giocatore si immedesima subito in un mondo costruito in modo magistrale, impersonando un protagonista davvero eccezionale. Secondo il post, il figlio ha cercato di deviare il padre dalla sua passione facendogli provare anche l’ottimo The Witcher 3 di CD Projekt RED ricevendo però picche per la mancanza di una ambientazione da Far West. Il desiderio di ApeWatcher sarebbe quello di far giocare all’uomo anche il primo capitolo, così da scoprire tutte le vicende che seguono l’epilogo del gioco, visto e considerando che la famiglia è in possesso di una PS4. Speriamo vivamente che questa simpatica storia possa raggiungere le orecchie di Rockstar Games e che magari possano risolvere all’intoppo annunciando magari un bel remake.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quante volte avete finito Red Dead Redemption 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità nel campo videoludico.