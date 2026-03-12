Resident Evil Requiem continua a far parlare di sé anche dopo il lancio, e questa volta al centro dell'attenzione non c'è un boss difficile da abbattere o un segreto di gameplay, bensì un indizio nascosto nei meandri del codice visivo del gioco che ha scatenato una vera e propria caccia al tesoro nella community. La scoperta, avvenuta il 9 marzo 2026, dimostra quanto i fan di RE siano attenti ai dettagli e abili nell'usare persino i mirini dei fucili da cecchino per decifrare gli schermi dei computer di sfondo.

Tutto è iniziato quando l'utente RacconSurvivor ha avuto l'intuizione di puntare il cannocchiale di un'arma verso i monitor della BSAA — la Bioterrorism Security Assessment Alliance — presenti nelle prime sezioni del gioco. Ingrandendo l'immagine tra stringhe di codice apparentemente casuali, ha individuato un URL ben preciso: NEWDAWN-capcom.com. Il dominio, contenente esplicitamente il nome del publisher giapponese, sembrava una disseminazione intenzionale da parte di Capcom, forse un teaser per contenuti promozionali futuri o per il DLC di Resident Evil Requiem.

Il problema è che qualcun altro ha agito più velocemente. Secondo i dati sul registro dei domini analizzati da IGN, il sito è stato registrato proprio il 9 marzo — lo stesso giorno in cui RacconSurvivor ha pubblicato la scoperta sui social — da Gabe Follower, un content creator noto per il suo interesse verso Valve e il suo fondatore Gabe Newell. Attualmente, visitare NEWDAWN-capcom.com porta a una semplice pagina di holding intestata a lui. Il dominio è stato acquisito per un anno, il che significa che Capcom potrebbe trovarsi nell'impossibilità di utilizzarlo per i propri piani almeno fino al 2027.

Un fan ha registrato il dominio NEWDAWN-capcom.com lo stesso giorno in cui è stato scoperto nascosto negli schermi dei computer in Resident Evil Requiem, battendo Capcom sul tempo.

La domanda che in tanti si stanno ponendo è se Gabe Follower abbia visto il tweet di RacconSurvivor e abbia immediatamente sfruttato l'opportunità, o se si tratti di una coincidenza. IGN ha contattato sia Gabe Follower che Capcom per chiarire la situazione, ma al momento non sono arrivate risposte ufficiali. Il publisher ora si trova davanti a diverse opzioni: attendere la scadenza del dominio, negoziare l'acquisizione, oppure semplicemente patchare il gioco rimuovendo o modificando l'URL visibile sugli schermi in-game.

Nel frattempo, la community non si è fermata alla semplice scoperta del dominio e ha iniziato a speculare sul significato di "New Dawn". Come segnalato da Automaton, le iniziali "ND" compaiono anche sulla targa dell'auto di Leon S. Kennedy, con la combinazione ND=9642. Curiosamente, quei quattro numeri corrispondono esattamente ai capitoli della serie in cui Leon è apparso come protagonista o co-protagonista: Resident Evil 2, 4, 6 e naturalmente Resident Evil Requiem (il nono capitolo). Un dettaglio che difficilmente può essere casuale e che alimenta le teorie su cosa Capcom avesse in mente per quel dominio.

Alcuni fan hanno anche collegato il termine "New Dawn" ai testi di Through the Darkness e a citazioni di Wesker presenti in Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 5, aprendo scenari narrativi intriganti sul futuro della saga. Che si tratti di un aggancio per il DLC, per un annuncio promozionale legato alla storia oppure per qualcosa di più ambizioso come un sequel o uno spin-off, resta tutto da scoprire.