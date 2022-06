Quello che è stato definito a più riprese come il successore spirituale di SWAT è sparito da Steam. Stiamo parlando di Ready Or Not, controverso shooter di Void Interactive, che già in passato si è ritrovato al centro di alcune polemiche che portarono addirittura alla rottura del contratto di pubblicazione siglato con Team17.

Ready or Not

A pensare male si fa peccato, ma i fatti sono questi: nel corso delle ultime ore, Ready or Not si è aggiornato con un livello che includeva una sparatoria in un nightclub. Subito dopo il gioco è sparito da Steam, ufficialmente per motivi tecnici ma in realtà, dietro il delisting del titolo sul client Valve, potrebbe esserci proprio la release di questo nuovo livello. Questo perchè la pubblicazione è avvenuta nell’anniversario di una sparatoria avvenuta in un club gay di Orlando, negli Stati Uniti.

La sparatoria è una ferita ancora fresca nel mondo statunitense. Era il 2016 quando al club Pulse un uomo decise di aprire il fuoco sulla folla, sparando e uccidendo 49 persone. Conoscendo il precedente degli sviluppatori, è molto probabile che Void Interactive abbia deciso di “celebrare” questo anniversario proprio con la release di questo livello. Speculazioni al momento, che però potrebbe trovare conferma nei modi e negli atteggiamenti del team di sviluppo, che inserì un controverso livello dedicato alle sparatorie nelle scuole, un tema molto sensibile negli Stati Uniti d’America.

Sicuramente l’atteggiamento di Void Interactive è molto provocatorio. Non avendone la certezza, però, dobbiamo attenerci alla spiegazione ufficiale: Ready or Not non è più su Steam a causa di problemi tecnici che saranno risolti in breve tempo. Se è davvero la verità non si può sapere, ma sicuramente il timing di tutto ciò è decisamente strano. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.