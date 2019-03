Ready or Not: video di gameplay e periodo d’uscita disponibili

Ready or Not è il successore spirituale della serie SWAT: ora, possiamo ammirare un trailer di gameplay e scoprire il periodo di uscita.

Ready or Not è stato svelato al mondo lo scorso anno: si tratta di una versione moderna del classico SWAT, la serie nata negli anni novanta. Il gioco è sviluppato da Void Entertainment e, come la propria fonte di ispirazione, è uno sparatutto tattico creato a partire da vere strategie degli SWAT, utilizzate in situazioni realistiche.

Ready or Not può essere giocato in solitaria, in co-op oppure online contro altri giocatori: il titolo promette una grande varietà di opzioni per approcciarsi a ogni situazione in modo diverso. Infatti, a differenza di quanto accade con Rainbow Six Siege, sparare non è l’unica parte dell’equazione. Ci saranno molteplici strumenti non letali che permetteranno al giocatore di catturare i sospettati, piuttosto che eliminarli.

Gli sviluppatori affermano di aver consultato dei veri team di poliziotti per creare una simulazione il più realistica possibile. Sarà possibile organizzare un approccio attraverso le planimetrie, visibili durante le riunioni pre-missione. Si avrà accesso a strumenti tattici come scudi balistici, arieti per le porte e molto altro.

Il nuovo trailer, che potete ammirare poco sopra, conferma che il Ready or Not sarà rilasciato nel quarto quadrimestre 2020. Il sito ufficiale, che potete raggiungere a questo indirizzo, permette di effettuare il preorder di due diverse versioni:

Standard Edition : al costo di 35.99 euro avrete accesso al gioco completo, quando disponibile, e alla Beta che avrà luogo nel giugno 2020;

: al costo di 35.99 euro avrete accesso al gioco completo, quando disponibile, e alla Beta che avrà luogo nel giugno 2020; Supporter Edition: al costo di 109.99 euro avrete accesso ai contenuti della versione standard, all’Alpha che avrà luogo nell’agosto 2019, a un pack di contenuti aggiuntivi chiamato “FBI HRT”, a uno sconto del 25% sulla prima espansione; inoltre, se sarete tra i primi 1000 a preordinare, riceverete un Mousepad ufficiale di Ready or Not.

La data di uscita è lontana, ma il team sembra avere già le idee chiare sul proprio gioco. Diteci, cosa ne pensate di Ready or Not? Pensate di preordinarlo?