Real VR Fishing, il mix perfetto tra reale e digitale | Recensione

Verdetto

La migliore esperienza di pesca disponibile per la realtà virtuale. Le località di pesca reali vi immergeranno in posti fantastici. La meccanica di crescita per lo sblocco di ulteriori località e il miglioramento dell’attrezzatura vi spinge e giocarlo per ore. Consigliato a tutti gli amanti dei giochi di pesca e non solo.