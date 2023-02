Era il 2016 quando Microsoft lanciò sul mercato ReCore, una delle pochissime esclusive di casa Xbox di stampo nipponico (disponibile su Amazon nella sua versione definitiva). Non fu un vero e proprio successo, lo sappiamo e in pochissimo tempo diversi giocatori si dimenticarono della sua esistenza, al di là di quelli più affezionati al brand del colosso di Redmond per il gaming. Ora, a distanza di cinque anni dall’ultimo post su Instagram da parte dell’account ufficiale del gioco, tornano a riaccendersi le speranze su un nuovo gioco della serie.

La notizia è stata diffusa da parte di Jez Corden, giornalista e managing editor di Windows Central. Il post è decisamente criptico e parla di una risoluzione di un puzzle. Secondo Corden l’account potrebbe essere anche stato hackerato, ma il foglio di carta riporta alcune lettere e simboli presenti all’interno del primo (e per ora ultimo) episodio di ReCore.

A questo punto si aprono due scenari: il primo è quello della violazione dell’account di ReCore, teoria che però risulta essere davvero difficile da validare. Il secondo, invece, decisamente più interessante e riguarda un possibile ritorno (in qualsiasi forma) dell’IP di casa Xbox e Armature Studio. Considerando il fitto calendario di esclusive per console e PC di Microsoft per il 2023 (con Forza Motorsport, Redfall e Starfield), non è escluso che a Redmond qualcuno abbia avuto l’idea di provare a resuscitare l’IP per il prossimo anno.

Maybe they're knitting a ReCore sweater? — Jez (@JezCorden) February 20, 2023

Chiaramente le nostre sono solamente ipotesi, che potrebbero trovare una conferma oppure no nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente, nel caso qualcosa fosse davvero in programma, è molto probabile che Microsoft ne parlerà durante lo showcase estivo di Xbox e Bethesda, previsto a Los Angeles per il 2023 ma ancora senza una data annunciata. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

