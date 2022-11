Sono tanti gli appuntamenti da non perdere della prossima e ormai imminente Milan Games Week and Cartoomics 2022, e tra gli stand e le opportunità ci sarà anche spazio per Red Bull Indie Forge. Il progetto a tema videoludico tutto dedicato allo sviluppo indipendente italiano sarà uno dei grandi protagonisti della fiera milanese, e sarà uno degli appuntamenti più importanti ed interessanti per tutti quegli appassionati a cui piace perdersi nel panorama indie.

Sono diversi anni che la Milan Games Week pone una grande attenzione anche all’ecosistema indie italiano. Anche quest’anno, infatti, all’interno della fiera sarà presente una sezione tutta dedicata a questo genere di esperienze, così da permettere agli appassionati di entrare in contatto con nuovi giochi e con gli stessi sviluppatori che stanno dando vita a una serie di nuove esperienze indipendenti.

Nell’area Indie Dungeon non ci saranno soltanto 10 titoli selezionati da IIDEA, ma anche i 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge. I visitatori avranno la possibilità di scegliere il proprio titolo preferito tra i 5 che sono arrivati in finale: il più votato otterrà il premio del pubblico e avrà una speciale occasione di visibilità sui canali della creatrice di contenuti Kurolily. L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire un sostegno concreto agli sviluppatori italiani e nuova linfa vitale a tutta la nostra industria videoludica indipendente, portando così alla luce gli innumerevoli talenti che attualmente non hanno il successo che meritano.

I 5 titoli scelti sono molto diversi fra loro, alcuni caratterizzati da una forte componente narrativa, altri invece dalle meccaniche divertenti. Vediamo insieme ora quali sono i giochi che troverete alla fiera: Venice 2089, Extra Coin, Crime ‘O Clock, Caracoles e infine Spanky’s Battle Swing. Infine, per scoprire quale di questi 5 giochi sarà il vincitore di questa edizione di Red Bull Indie Forge, l’appuntamento sarà il prossimo 15 dicembre sul canale Twitch di Red Bull Italia.