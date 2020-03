Red Dead Online: ecco i bonus per chi è in quarantena

Questo martedì Rockstar Games ha rilasciato un tweet per rassicurare i suoi giocatori. “Faremo tutto il possibile per assicurare i nostri fan che i nostri servizi online saranno attivi e funzionanti per tutti noi, che nostro malgrado, stiamo impiegando più tempo in casa del solito” aggiungono poi che “sono stati pianificati ancora più eventi e attività in GTA Online e in Red Dead Online per far sì che tutto rimanga fresco, aggiornato e divertente per la nostra community”. Una vera e propria lettera d’amore, soprattutto per gli amanti del vecchio west, dato che sono stati annunciati nuovi perks e bonus per i giocatori di Red Dead Online.

Loggare ed esplorare la frontiera, durante la settimana sarà piuttosto proficuo difatti Rockstar Games ha selezionato una serie di oggetti popolari per customizzare la skin del nostro personaggio, scegliendo tra gli item che sono stati rimossi dal catalogo e li regalerà ai giocatori che hanno collezionato specifici reward in Red Dead Online. Inoltre, sono previsti anche un paio di bonus per i giocatori iscritti al PlayStation Plus ed Twitch Prime. Nel catalogo in-game saranno nuovamente disponibili in saldo alcuni oggetti come il chambliss corset e la hitched skirt. Insomma gente riprendiamo a giocare se vogliamo trovare nuovi modi per vestire il nostro alter – ego!

Riceveremo i dovuti reward levellando. Arrivando al Rank 10 il gioco vi darà un arco da caccia ed il 50% di sconto su qualsiasi shotgun nello store. Al Rank 20 riceveremo 5 barre d’oro per la licenza da Cacciatore di Taglie ed il 50% di sconto per qualsiasi revolver. Rank 30 prevede un machete ed il 50% su qualsiasi arma a ripetizione. Rank 40 darà il 40% per la stalla ed il 40% per qualsiasi cavallo. Rank 50 garantisce un cambio di appearance gratis per il nostro personaggio e sconta cappotti e tende. Per ultimo il rank 60, riceviamo una navy revolver, uno sconto sui cani da campo, 50% per una stalla e 5 refill gratis per la professione Moonshiner.

Per finire ci sono anche i reward per i giocatori di Red Dead Online iscritti a Twitch Prime e a Playstation Plus: i primi riceveranno la Collector’s Bag, che gli permetterà di impegnarsi con il Collector della ricerca di frontiera; i secondi potranno sbloccare una abilità gratis a loro scelta che renderà il vostro cowboy più potente!