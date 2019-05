Red Dead Online: un bug fa apparire pile di cavalli morti e carbonizzati, spaventando i giocatori

Red Dead Online è stato colpito da un bug per nulla piacevole: pile di cavalli morti appaiono all'ingresso delle città; cosa sta succedendo nel Far West?

I videogiocatori che hanno deciso di mettere mano a Red Dead Online, negli ultimi giorni, hanno ricevuto una brutta sorpresa: pile di cavalli morti e carbonizzati sono apparsi fuori da varie città. Tutto questo pare essere il risultato di un bug di duplicazione scoperto recentemente. Una prima segnalazione è avvenuta nella notte di sabato e sin da allora su Reddit e Twitter sono apparse varie immagini e storie legate a questo bug.

Alcuni giocatori hanno già iniziato a riportare il problema all’assistenza di Rockstar tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, allegando anche un’immagine del risultato di questo bug.

@RDonlineNews @RockstarSupport @RockstarGames @RockstarRDR

Playing this to night and at valentine has lots of dead horses as you can see in the photo so I look for a new lobby and this happened again and again there’s no animals spawning except from these horses RDR2 is bug pic.twitter.com/EBZqnUw0LZ — Gordon (@Big_G_W_N) May 19, 2019

Un giocatore, tramite Reddit, ha inoltre spiegato che “Non è possibile sparare alla pila di cavalli morti, ma se spari vicino a loro, producono un verso estremamente rumoroso. Che diavolo è questa schifezza Lovecraftiana?” Come detto, pare che tutto questo sia causato da un bug di duplicazione scoperto di recente all’interno di Red Dead Online, il quale permette di catturare un pesce di grandi dimensioni e poi usare un metodo legato al cavallo per clonare il pesce all’interno dell’inventario. Il risultato è la creazione di questa pila di cavalli morti carbonizzati.

Alcuni giocatori stanno segnalando che il problema è in via di risoluzione, in quanto Rockstar avrebbe aggiornato i propri server, in previsione di un aggiornamento del gioco stesso, eliminando temporaneamente animali e NPC per evitare l’abuso del bug. Non c’è però ancora l’ufficialità sulla questione.

Il problema pare essere più frequente su PlayStation 4, ma anche giocatori Xbox One lo hanno segnalato. Il punto non è solo la stranezza della questione, ma anche il fatto che l’accumulo di modelli poligonali non previsti genera problemi alle prestazioni di Red Dead Online, portando anche alla disconnessione dai server. Per ora, non ci resta altro da fare se non attendere che Rockstar Games risolva la questione: diteci, anche voi vi siete imbattuti nelle conseguenze di questo bug?