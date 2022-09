La situazione relativa a Red Dead Online sta facendo preoccupare molto gli utenti, che si sono già rassegnati nel non vedere nuovi contenuti. Se da un lato il supporto al gioco sembrerebbe essere stato staccato da parte di Rockstar Games, che ha già confermato la mancanza di update di rilievo, ora il pericolo sarebbero i cheater.

Come riportato su Reddit, infatti, Rockstar Games potrebbe aver smesso di occuparsi dei bari nella componente online di Red Dead Redemption 2. A svelarlo sarebbe una mail della stessa Rockstar, in risposta a un utente che chiedeva lumi in merito alle segnalazioni dei cheater. “Apprezziamo il tempo che hai usato per fare questa segnalazione, ma i report dei cehater non sono accettati per Red Dead Redemption 2”, si legge nella risposta del team di sviluppo. Uno scenario decisamente inquietante, che potrebbe aver svelato i prossimi passi della software house in merito a Red Dead Online, ovvero il totale abbandono.

Se da un lato la mancanza di nuovi contenuti potrebbe comunque essere accettata (sicuramente non con favore), la mancanza di una lotta ai cheater fa presupporre un abbandono totale del gioco. Abbandono che sarebbe grave per due motivi: il primo è sicuramente l’esperienza di gioco, decisamente diversa da GTA 5 e in cui tanti avevano riposto delle speranze. Il secondo, invece, riguarda la vendita della stessa componente multiplayer: Red Dead Online non è infatti disponibile solo in Red Dead Redemption 2, ma è anche venduto come gioco stand alone su tutte le piattaforme.

Chiaramente non ci sono al momento conferme in merito, ma se davvero Rockstar Games ha smesso di combattere i cheater, allora Red Dead Online potrebbe davvero diventare lo scenario a cui si ispira: un gioco pieno di fuori legge, disposti a tutto pur di “vincere” le partite. Terribilmente verosimile. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.