Red Dead Online: disponibile Distillatori

Il mese appena trascorso di novembre è stato importante per l’ultimo free-roaming di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, che ha visto finalmente l’uscita, dopo mesi e mesi di attesa, su PC, atteaverso il Rockstar Games Launcher in un primo momento e successivamente su Steam.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Rockstar Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Red Dead Online, la componente multiplayer del suo ultimo titolo free-roaming, Red Dead Redemption 2. Una delle introduzioni principali è indubbiamente quella della professione del Distillatore, che dovrà lavorare al di fuori del proprio accampamento.

Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer dell’aggiornamento di Red Dead Online, augurandovi come sempre una buona visione.

Al giocatore sarà dato il compito quindi di cercare gli ingredienti per creare i liquori e successivamente venderli, tentando di mandare in fallimento i diretti concorrenti. Per conoscere tutti i dettagli riguardanti la professione del Distillatore, vi rimandiamo al sito ufficiale di Rockstar Games, raggiungibile a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.