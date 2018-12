Red Dead Online Guida: come guadagnare 10.000 Punti Esperienza in pochissimo tempo

Red Dead Online non è un gioco semplice e guadagnare Punti Esperienza potrebbe per alcuni rivelarsi una sfida non da poco. Vi proponiamo quindi il miglior metodo (fin’ora) per guadagnare tanti PE, senza uno sforzo eccessivo. Dovrete fare qualche preparativo, certo, ma niente di troppo oneroso.

Vediamo subito quali sono i prerequisiti per poter approcciare questa tattica:

Dovete aver completato la missione “ Uccidili tutti, dal primo all’ultimo ”.

”. Una Posse da due persone: è possibile usare questo metodo anche in tre o quattro, ma più persone ci sono meno PE si guadagnano; due è il numero perfetto, quindi.

I vostri compagni devono aver completato almeno la prima missione dell’online.

Proiettili speciali: le uccisioni con proiettili speciali donano più esperienza.

Quando avete tutto il necessario, dovete creare la banda e selezionare la missione dal menù dei progressi: nel momento esatto nel quale si entra nella lobby, dovete uscire. Se non lo fate, sarete costretti a fare squadra con giocatori casuali.

Dopo essere usciti dalla lobby, un indicatore giallo apparirà in New Austin, mostrandovi la missione. Raggiungetelo con il vostro compagno per iniziarla. È importante non fare il matchmaking, ma selezionare “Inizia Missione”.

Il vostro obbiettivo non è completare la missione, ma eseguire delle uccisioni: sono quelle che vi daranno punti esperienza. Eliminate quindi i nemici all’interno del forte. Dovete però evitare quelli nella sezione finale per non far partire lo scontro con il boss. A quel punto vi basterà farvi riempire di piombo. Dopo essere morti un numero sufficiente di volte, potrete ripetere l’intera missione invece di ripartire dal checkpoint. Ogni volta che ricaricate, la missione vi ridonerà 50 proiettili speciali

Come già detto, le uccisioni con i proiettili speciali valgono più punti, inoltre, se riuscite, fate delle kill in esecuzione, così da guadagnare ben 30 PE. Un altro vantaggio di questa missione è che vi fa indossare un’armatura: sarete molto resistenti e potrete tentare un approccio più aggressivo. Cercate quindi di eseguire più eliminazioni possibili: morire è secondario, visto che dovrete comunque ripartire a un certo punto.

Con un po’ di abilità, è possibile arrivare a 10.000 PE in una sola ora di gioco: facendo due conti, capirete anche voi che livellare il personaggio è molto più semplice e veloce in questo modo. Diteci, state faticando a potenziare il vostro PG oppure lo trovate divertente ed equilibrato?