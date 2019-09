Red Dead Online: tutte le informazioni sulle nuove Professioni della frontiera

Red Dead Online è pronto per portarci nuove professioni della frontiera: ecco tutti i dettagli sui Cacciatori di taglie, Commercianti e Collezionisti.

Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, si appresta a introdurre un nuovo aggiornamento. Si tratta di Professioni della frontiera, in arrivo sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Si tratta di un’importantissima aggiunta che propone una serie di Ruoli specializzati che i giocatori potranno interpretare, avendo così accesso a molte attività dedicate, oltre a una serie di abilità e oggeti da sbloccare.

La prima serie di Professioni della frontiera includerà i seguenti ruoli:

Cacciatore di Taglie

Commerciante

Collezionista

Questi sono però solo i primi ruoli che saranno introdotti a partire da domani, martedì 10 settembre 2019. In futuro ne verranno aggiunti altri.

Le Professioni della frontiera di Red Dead Online permetteranno di fare progressi in più ruoli contemporaneamente: ogni giocatore può decidere se preferisce dedicarsi interamente a una professione, oppure passare da una all’altra in ogni momento. Ogni Ruolo va sviluppato in un modo unico, e offre ricompense dedicate. Inoltre, ogni Ruolo dà accesso a una serie di eventi Free Roam, Sfide giornaliere e altre caratteristiche esclusive per guadagnare denaro ed esperienza. Vediamo ora nel dettaglio ogni Professione.

Cacciatore di taglie

I Cacciatori di taglie sono dei vigilanti indipendenti che catturano noti criminali e li consegnano vivi o morti per ottenere una ricompensa. Per dare il via a questa carriera bisogna incontrare la cacciatrice di taglie leggendarie a Rhodes e acquistare una Licenza da Cacciatore di taglie.

La Licenza è gratis per tutti gli abbonati Twitch Prime che hanno collegato il proprio account Twitch e Social Club di Rockstar Games entro domenica 8 settembre. Se si è in possesso della Licenza è possibile iniziare a rintracciare i ricercati, a partire da una serie di manifesti affissi alle bacheche presenti negli uffici degli sceriffi, negli uffici postali e nelle stazioni ferroviarie dello Stato.

Dopo aver superato un certo livello nel Ruolo, si otterrà la possibilità di inseguire i giocatori di Red Dead Online che hanno accumulato una grossa taglia. Riportandoli agli uffici degli sceriffi o ai carri prigione si otterrà una ricompensa che sarà superiore se il bersaglio è vivo. Anche i progressi saranno più rapidi, riportando i bersagli vivi.

Progredendo si ottengono taglie più complesse e quindi più remunerative, oltre a una serie di oggetti specifici per il Ruolo; ecco alcuni esempi:

Concentrazione: i bersagli visti con l’Occhio d’aquila lampeggiano in rosso.

Lazo rinforzato: un lazo di corda rinforzata con cui tenere ben stretti i ricercati legati.

Rotazione inversa: una rotazione inversa con una pistola o un revolver.

Spazio extra per tonici nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare i tonici.

Occhio d’aquila+: segui i nemici mentre scatti o vai al galoppo.

Rotazione in alto: una rotazione verso l’alto con una pistola o un revolver.

Spazio extra per oggetti vari nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli oggetti vari.

Note: Freccia tracciante: delle note che spiegano come realizzare le frecce traccianti.

Rotazione in alto inversa: una rotazione verso l’alto inversa con una pistola o un revolver.

Abbassarsi: permette di abbassarsi per proteggersi mentre si è in sella.

Bolas: un’arma da lancio, perfetta per impedire ai ricercati di fuggire.

Carro da Cacciatore di taglie: un carro in cui rinchiudere i ricercati catturati.

Percezione: le notifiche delle taglie vengono ricevute da distanza maggiore.

Rotazioni alternate: rotazioni alternate con una pistola o un revolver.

Acrobazie con due armi: acrobazie con la rotazione di due pistole o revolver.

Commerciante

Il Commerciante è specializzato nella gestione di un’impresa all’interno della Frontiera, procacciando pellicce e creando oggetti. Per poter dare il via a questa professione è necessario ritirare la posta e scoprire da Cripps, custode dell’accampamento e informatore dall’occhio lungo, come stipulare un accordo commerciale con lui e il nuovo Spaccio di Cripps, partendo da un investimento in un Tavolo da macellaio (che i giocatori su PlayStation 4 potranno ottenere gratuitamente).

Cripps ci darà nuove opportunità per raccogliere materiali, produrre merci preziose da vendere e migliorare l’impresa; sarà quindi necessario ottenere materiali dalle carcasse di animali, pelli, parti e scorte: queste ultime andranno comprate con una piccola somma, ma si potranno ottenere anche tramite le missioni di rifornimento. Cripps si occuperà poi di produrre merci, da portare a destinazione. Più la consegna ci chiede di andare lontano, maggiore sarà il profitto.

Il ruolo di Commerciante darà accesso a una serie di vantaggi e oggetti bonus; ecco alcuni esempi:

Pentola dello stufato: un miglioramento dell’accampamento che sblocca ricette in grado di potenziare i Nuclei.

Spazio extra per ingredienti nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli ingredienti.

Consapevolezza: identifica a distanza superiore i carri di Commercianti rivali.

Allerta canina: insegna al tuo cane ad avvisare quando dei ladri assaltano il tuo accampamento.

Carro delle consegne medio: un carro migliore e più capiente (disponibile solo nelle missioni)

Baule delle armi: permette di conservare le armi per utilizzarle in seguito.

Coltello a lancia: uno stile per coltelli personalizzato disponibile solo per i Commercianti.

Efficienza: aumenta la quantità di materiali utilizzabili ricavati dalle carcasse in condizioni perfette.

Spazio extra per materiali nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare i materiali.

Carro delle consegne grande: un carro migliore e ancora più capiente (disponibile solo nelle missioni.

Carro da caccia: un robusto carro adatto al trasporto di più pelli e carcasse contemporaneamente.

Protezione: riduce le probabilità di assalto al tuo accampamento.

Collezionista

I Collezionisti sono cercatori di oggetti rari ed esotici, come gioielli perduti, punte di freccia e tesori di vario genere che possono essere venduti singolarmente o sotto forma di collezioni complete. Per dare il via a questa carriera, è necessario fare visita alla misteriosa venditrice itinerante Madame Nazar e acquistare la Borsa da Collezionista, ottenibile gratuitamente anche raccogliendo le 54 carte da gioco nascoste di Red Dead Redemption 2 in GTA Online.

Ottenuta la Borsa, si ha accesso alla mappa da collezionista che mostra le aree con oggetti da trovare. Ogni settimana ci saranno nuovi oggetti da trovare nella frontiera: alcuni sono all’aperto, altri nascosti nei mobili, o sono sotterrati, e vanno trovati con una pala speciale. Vendendo oggetti si sale di livello e si ottengono varie ricompense; ecco alcuni esempi:

Divinazione: permette di avvertire la presenza degli oggetti collezionabili nelle vicinanze.

Pala Pennington Field: uno strumento essenziale per dissotterrare gli oggetti collezionabili seppelliti.

Occhio attento: permette di rilevare il terreno smosso quando usi l’Occhio d’aquila.

Intuizione: riduce l’area da perlustrare.

Bisaccia da sella da Collezionista: la bisaccia da sella diventa più capiente.

Binocolo migliorato: binocolo specializzato per individuare e mettere in evidenza siti di scavi da grande distanza.

Machete Águila: un classico machete rivisitato appositamente per poter essere utilizzato da Collezionisti avventurosi e belligeranti.

Cercametalli: un importante strumento in grado di localizzare gli oggetti collezionabili sotterrati.

Braccio destro: permette di raccogliere le erbe anche mentre sei in sella.

Lanterna per il cavallo: illumina la strada con una lanterna attaccata al pettorale del tuo cavallo.

Spazio extra per oggetti preziosi nella Bisaccia: permette di avere più spazio nella Bisaccia per conservare gli oggetti preziosi.

Tutte le altre novità di Red Dead Online

Oltre ai nuovi Ruoli di Cacciatore di taglie, Collezionista e Commerciante, Professioni della frontiera aggiunge un’ampia serie di nuovi eventi e missioni alla serie in continua evoluzione di Rese dei conti, attività Free Roam e missioni cooperative. Vediamo nel dettaglio quali sono le aggiunte.

Eventi Free Roam e Sfide giornaliere

Ogni Ruolo di Red Dead Online ha accesso a eventi Free Roam specifici per ogni Ruolo:

Caccia in branco : un evento collaborativo in cui i giocatori collaborano per acciuffare e riportare indietro il maggior numero di prigionieri fuggiti. I bersagli, più preziosi da vivi che da morti, sono sparpagliati in una vasta area. Alcuni sono anche difesi dai loro scagnozzi.

: un evento collaborativo in cui i giocatori collaborano per acciuffare e riportare indietro il maggior numero di prigionieri fuggiti. I bersagli, più preziosi da vivi che da morti, sono sparpagliati in una vasta area. Alcuni sono anche difesi dai loro scagnozzi. Caccia grossa : i giocatori competono per ottenere il maggior numero di punti nel tempo limite catturando i ricercati. I bersagli valgono di più da vivi e quelli più pericolosi assicurano quantità di punti superiori.

: i giocatori competono per ottenere il maggior numero di punti nel tempo limite catturando i ricercati. I bersagli valgono di più da vivi e quelli più pericolosi assicurano quantità di punti superiori. Sciacallaggio : i giocatori collaborano per scoprire il bottino disperso in seguito a un incidente.

: i giocatori collaborano per scoprire il bottino disperso in seguito a un incidente. La via del commercio: un evento collaborativo in cui i giocatori difendono un treno in movimento carico di rifornimenti da ondate di banditi.

Ci saranno poi nuove Sfide Giornaliere, sempre dedicate ai vari Ruoli.

Opzioni di personalizzazione

All’interno di Red Dead Online ci saranno nuove acconciature, barbe, emote e vestirai, ma anche nuove carte abilità, ovvero:

Tiratore scelto

Calcio nel sedere

Lotta nel sangue

Amici per la pelle

Resistenza progressiva

Polmone di ferro

Stile da pistolero (contenuto esclusivo PS4)

L’unione fa la forza (contenuto esclusivo PS4)

Più veloce del vento (contenuto esclusivo PS4)

Sarà inoltre possibile modificare gratuitamente una volta l’aspetto del personaggio, ed effettuare ulteriori modifiche pagando una piccola somma. Anche il Guardaroba sarà migliorato: si potrà dare nomi agli abiti salvati e il numero di abiti salvati salirà a sette. Ci saranno nuove armi, anche specifiche per i Ruoli, insieme a nuovi oggetti decorativi, munizioni ed equipaggiamenti.

L’update introduce anche nuovi razze di cavalli, complete di selle, Bisacce da sella e altro. Infine, lo studio fotografico permette ora di farsi scattare una foto scegliendo posa e sfondo e di condividerla poi con gli altri. Le Posse potranno farsi scattare foto di gruppo in cui potranno comparire tutti e sette i membri del gruppo.

Miglioramenti alle animazioni

Come ben sappiamo, il protagonista di Red Dead Redemption 2 ha un peso e una reattività adatti alla modalità storia. All’interno di Red Dead Online, però, i personaggi devono essere più reattivi e agili, proponendo scontri tra giocatori. L’aggiornamento migliora proprio le animazioni e il movimento, per rendere più appagante l’esperienza. Ecco le novità principali:

Animazioni più rapide per frugare, legare e rianimare: Una nuova animazione permette di afferrare rapidamente gli oggetti saccheggiati, mentre quelle per legare e rianimare sono ora più rapide

Lancio più rapido: È ora possibile equipaggiare, mirare e scagliare più rapidamente armi da lancio come il Tomahawk

Tuffi, arrampicate e nuotate più veloci: Sono state apportate delle modifiche per velocizzare i tuffi in combattimento, l’arrampicata su tutti gli oggetti (scale e casse incluse) e il movimento in acqua

Movimento a piedi migliorato: Sono stati migliorati, sia in prima che in terza persona, tutti gli aspetti del movimento a piedi, come camminata, corsa, scatto, salto, arrampicata e scavalcamento

Movimento accovacciato più agile: Il movimento accovacciato è stato regolato per essere più reattivo, con rotazioni e cambi di direzione più rapidi

Movimenti di sparo più fluidi: Sono state apportate delle modifiche per permette di sparare più fluidamente in movimento quando si mira, con transizioni ottimizzate per gli spari durante gli scatti che fanno rallentare il personaggio per poi riportarlo alla velocità precedente quando smette di mirare

Mira e gestione delle armi migliorate: La velocità di mira, ricarica e armamento è stata aumentata per tutte le armi. Inoltre, sono state apportate delle modifiche di bilanciamento ai colpi al corpo e alla testa

Visuali più efficienti: La visuale utilizzata quando si mira a piedi è stata rivista per adattarsi meglio al combattimento e permettere di vedere e puntare meglio i nemici in arrivo. La visuale a inseguimento automatico a piedi è stata resa meno aggressiva per migliorare la visibilità durante gli scatti e il combattimento.

Nuovi indicatori: Nel menu delle Impostazioni sono disponibili nuovi indicatori opzionali che permettono di capire meglio da dove proviene il fuoco nemico

Nuova mossa: la spallata L’utilizzo di grilletto destro/R2 durante la corsa attiva ora una spallata che scaraventa a terra i nemici, mentre il placcaggio è attivato da B/Cerchio. I placcaggi che avvengono da dietro o di lato sono stati resi più efficaci, mentre quelli frontali possono essere contrastati più facilmente dal giocatore che li subisce

Bilanciamento armi

I danni alle armi di Red Dead Online sono stati ribilanciati per fare in modo che i combattimenti siano più rapidi e rendere meno centrale il colpo alla testa, attualmente il metodo principale per eliminare altri giocatori. Tutte le armi a proiettile infliggono ora più danni al corpo, invece il colpo alla testa da lunga distanza fa meno danno. Con le munizioni veloci, però, ci sarà una probabilità maggiore di fare danno critico colpendo alla testa sulla lunga distanza.

Modifiche agli Stili di gioco

Per favorire ulteriormente la scelta di uno Stile di gioco, è stata aumentata la resistenza al danno dello Stile difensivo. Inoltre, Red Dead Online ricorderà in automatico il tuo Stile di gioco preferito (offensivo o difensivo) a ogni nuovo avvio. La quantità di bottino che i giocatori possono trovare è aumentata sensibilmente e i prezzi di molti oggetti rari sono stati rivisti.

Wheeler, Rawson, & Co. Club

Il Wheeler, Rawson, & Co. Club è una nuova feature dei Red Dead Online e permette di sbloccare Ricompense del Club legate a 70 ranghi. Il Club darà accesso a nuovi abiti e accessori, rivestimenti per arma, denaro, provviste, emote, munizioni, accessori e molto altro. Una volta sbloccate, le Ricompense del Club sono gratuite. Giocando a Red Dead Online e accumulando PE scalerai automaticamente i ranghi del Club e riceverai periodicamente Ricompense del Club. Il Wheeler, Rawson, & Co. Club sarà attivo fino al 18 novembre. Tutti gli oggetti sbloccati con il Pass del Club sono permanenti.

Pass Fuorilegge

Il Pass Fuorilegge di Red Dead Online è un miglioramento opzionale che offre Ricompense del Pass in aggiunta a quelle gratuite offerte dai 70 ranghi del Wheeler, Rawson, & Co. Club. Il Pass Fuorilegge è acquistabile con 35 Lingotti d’Oro e permette di ottenere, progredendo nei ranghi, fino a 35 Lingotti d’Oro, 550 RDO$ e le seguenti ricompense:

Abiti in edizione limitata, capi d’abbigliamento e accessori

Incrementi dei PE dei Ruoli

Mappe del tesoro

Provviste

Nuove bandiere per l’accampamento

Maschere per cavallo

Munizioni

Modifiche estetiche per arma uniche

Coupon speciali per usufruire gratuitamente di una serie servizi

Prodotti per la cura del cavallo

Nuovi abiti per Cripps

Nuove pose per lo studio fotografico

Nuovi sfondi per lo studio fotografico

Nuove fibbie

Nuovi stili di camminata

Nuove emote

Brani per armonica

Altri 2 oggetti misteriosi

Dopo l’acquisto, le ricompense del Pass Fuorilegge fino al rango del Club raggiunto vengono sbloccate istantaneamente. Il Pass Fuorilegge sarà attivo fino al 18 novembre. Come le ricompense del Club Wheeler, Rawson, & Co., tutti gli oggetti sbloccati con il Pass sono permanenti. Chi acquisterà il Pass Fuorilegge di Red Dead Online potrà aumentare di livello lungo un percorso separato e sbloccare oggetti decorativi esclusivi, ricompense in denaro e PE, armi, coupon sconto e altro ancora.

Diteci, cosa ne pensate di tutte questa novità di Red Dead Online?