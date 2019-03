Red Dead Online: le novità in arrivo

Red Dead Online continua a crescere e ad aggiornarsi: scopriamo quali saranno le novità in arrivo nelle prossime settimane nel gioco Rockstar.

Di settimana in settimana, Rockstar Games ha aggiornato la beta di Red Dead Online con nuovi contenuti e, nelle prossime quattro settimane, arriveranno altre novità pronte a farci giocare ore e ore. Già ora possiamo scoprire cosa abbia in serbo per noi la casa madre di Grand Theft Auto. Non sappiamo quanto avremo accesso ai contenuti precisamente: saranno disponibili nel corso della primavera.

Per iniziare, sarà modificato il sistema di Ostilità di Red Dead Online. Ora, i giocatori, ai quali è stato inflitto un danno da un giocatore avversario, potranno difendersi senza incorrere in un aumento della taglia o dell’Ostilità. Prima, entrambi erano marchiati, mentre adesso solo l’attaccante sarà marchiato: in questo modo potremo uccidere il nemico marchiato senza ripercussioni. L’Ostilità non aumenterà durante gli eventi e le missioni Free Roam, e nelle Rese dei conti e nelle Gare.

Saranno poi implementati due stili di gioco in Red Dead Online: offensivo e difensivo. Quello offensivo assomiglia all’attuale Free Roam, come già lo conosciamo, mentre quello difensivo è una versione avanzata della Modalità Passiva. La scelta dello stile di gioco difensivo permetterà un approccio meno conflittuale: i giocatori che utilizzano lo stile di gioco difensivo non potranno essere presi al lazo da altri giocatori.

Tuttavia, se un giocatore che ha scelto lo stile di gioco difensivo prende al lazo un altro giocatore, verrà rimosso dall’opzione difensiva e riceverà un notevole aumento del livello di Ostilità. Scegliendo lo stile di gioco difensivo, i giocatori perderanno l’abilità di agganciarne altri, ma in compenso non potranno essere agganciati a loro volta.

In “difensivo”, si potrà utilizzare la mira manuale, ed essere presi di mira tramite essa. Chi è in stato difensivo non infliggerà molti danni e al tempo stesso non ne subirà molti, anche subendo un colpo in testa: anche se aggrediti, quindi, potremo fuggire o rispondere al fuoco sfruttando le regole del suddetto sistema di Ostilità.

Ci sono poi altre novità per Red Dead Online, come nuove missioni de “La terra delle opportunità”, nuovi tipi di missioni Free Roam e nuovi eventi dinamici come imboscate, missioni di salvataggio e fasi di protezione di persone in difficoltà. Poi, sarà migliorato il sistema di creazione dei personaggi, sarà aggiunta una nuova struttura per le Sfide giornaliere che eliminerà le ostilità nel Free Roam e introdurrà ricompense migliori per le serie di sfide, il ritorno di un’altra arma classica dal primo Red Dead Redemption, il Revolver LeMat, e tanto altro. Le nostre avventure in Red Dead Online sono in costante evoluzione.