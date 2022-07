Nel corso delle ultime ore, Rockstar Games ha pubblicato un lungo post sul suo blog, con l’obiettivo di informare i giocatori sullo stato di Red Dead Online e GTA Online. Se il secondo appare oramai un gioco a parte rispetto al single player, con update frequenti e nuovi contenuti rilasciati a cadenza regolare, per il primo la situazione è completamente diversa. A distanza di quasi un anno dall’ultimo aggiornamento lanciato, sembra che Rockstar Games non abbia intenzione di pubblicare contenuti più corposi.

Qualcosa in arrivo per Red Dead Online c’è, ma non sembra aver rispecchiato i desideri della community. Come annunciato dal team di sviluppo, infatti, nella componente online del kolossal western sono in arrivo solamente eventi mensili e qualche piccolo cambiamento, come per esempio “il mantenimento di un ambiente di gioco sano”. Presenti anche ulteriori Telegram Mission, in arrivo nel corso dei mesi finali del 2022. Non proprio l’update che i fan si aspettavano e appare oramai chiaro come il gioco sia abbandonato a sé stesso. Lo dice d’altronde la stessa Rockstar Games, nel comunicato pubblicato sul suo sito web.

La disparità di trattamento tra GTA Online e Red Dead Online è oramai palese. Nel 2022, a distanza di ben 9 anni dall’uscita originale, la componente multigiocatore dell’open world a tema criminale di Rockstar Games ha addirittura ricevuto una nuova storyline. Storyline che ha avuto il lusso di avere delle canzoni inedite di Dr. Dre, uno dei rapper più famosi al mondo. Per il kolossal western, invece, niente di tutto ciò: solamente eventi mensili e a tema, oltre che qualche missione. Nessun contenuto inedito di peso, nessuna grande novità.

Red Dead Online sta “morendo” in favore di GTA. Non solo per la componente online del quinto capitolo, ma anche per lo sviluppo del nuovo gioco, che ancora oggi non è mai stato annunciato ufficialmente ma solamente formalizzato con un breve post sul suo blog. Speriamo che almeno l’attesa valga la pena e che anche la community dedita al gioco western possa essere ricompensata con un gioco degno di nota.