Red Dead Redemption 2: disponibile l’aggiornamento 1.19

Red Dead Redemption 2 è ormai sul mercato da diverso tempo e, come ogni titolo targato Rockstar Games, rimane tutt’oggi ancora giocato da migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Da un po’ di tempo la sua modalità online sta riscuotendo un enorme successo nonostante la mancanza di diverse attività richieste dai giocatori come i tanti amati duelli.

In queste ore, anche in modo abbastanza imprevedibile, i ragazzi di Rockstar Games hanno rilasciato un nuovo aggiornamento. La patch 1.19 è disponibile a partire da ora per PC, PS4 e Xbox One ma sembrerebbe non essere un update importante in quanto il changelog parla solo di “migliorie e correzioni di bug per aumentare la stabilità generale del gioco”, senza specificarne nel dettaglio. Non si sa inoltre se tale patch possa essere un assaggio per una più corposa e che possa essere resa disponibile in tempi brevi.

Quando un gioco del genere riceve un aggiornamento, seppur minore, gli utenti iniziano a speculare sulle possibile aggiunte. Sebbene la campagna in single player risulta essere quasi infinita, al contrario Red Dead Online rimane a distanza di mesi abbastanza scarno. Non è escluso quindi che in futuro venga proposto un aggiornamento che possa includere proprio gli iconici duelli western, richiesti a gran voce da tutti i giocatori. Vi ricordiamo infine che la patch richiederà 623mb di spazio su PS4, mentre su Xbox One e PC il peso ci è sconosciuto.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando al titolo di Rockstar Games? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Red Dead Redemption 2 e la sua controparte Online.