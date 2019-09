Red Dead Redemption 2: annuncio in vista per il titolo di Rockstar?

Secondo quanto emerso da diverse indiscrezioni ci sarebbe un annuncio in vista per Red Dead Redemption 2. Di che si tratterà?

Ottime notizie per i fan di Red Dead Redemption 2: secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe in arrivo a breve un qualche annuncio riguardante il celebre titolo. Non è ancora ben chiaro quale sarà l’oggetto di tutto ciò ma le ipotesi più accreditate sono principalmente due: un DLC o la versione PC dell’opera.

Questa volte le indiscrezioni sembrano essere decisamente affidabili e provengono direttamente da un ente ufficiale. Qualche settimana fa, infatti, l’ente di classificazione australiano aveva rifiutato il rating ad un misterioso progetto di Rockstar Games dal nome in codice Bonaire. Dopo il fallimento della richiesta la software house è tornata recentemente alla carica, ponendo in esame nuovamente lo stesso progetto ma questa volta classificandolo sotto Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Nonostante non ci siano altre informazioni riguardanti questo criptico Bonaire, le voci più insistenti parlano principalmente di un DLC o della conversione pc del titolo. Ipotesi non da sottovalutare, sebbene piuttosto remota, è inoltre quella riguardante un semplice major update per Red Dead Online, la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2.

Vi invitiamo, infine, trattandosi comunque solo di indiscrezioni, a prendere queste informazioni con le pinze ed ad attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games per saperne qualcosa di più a riguardo.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi cosa bolle nella pentola di Rockstar Games? Preferireste vedere un nuovo DLC per Red Dead Redemption 2 o attendete di più l’oramai mitica versione pc del titolo? Fateci sapere le vostre preferenze a riguardo direttamente nei commenti!