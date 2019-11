Red Dead Redemption 2: Rockstar rilascia dei contenuti gratuiti

Rockstar Games ha rilasciato diversi contenuti gratuiti facenti parte di un pacchetto disponibile per tutti i giocatori PC di Red Dead Redemption 2. La compagnia statunitense ha annunciato sul proprio blog ufficiale, che tutti i giocatori di Red Dead Redemption 2 riceveranno un pacchetto a titolo completamente gratuito pieno di roba da utilizzare all’interno di Red Dead Online.

Sarà disponibile per i giocatori il Prieto Poncho, che si potrà trovare nel guardaroba del campo o in qualsiasi negozio di abbigliamento. I giocatori riceveranno anche una variante gratuita del nuovissimo Marino Bandolier, e un nuovo pacchetto gratuito verrà rilasciato nel prossimo aggiornamento di Red Dead Online che arriverà su PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One a dicembre.

entrando nello specifico, i contenuti presenti all’interno del pacchetto sono i seguenti:

100 Munizioni per la Revolver

100 Munizioni per la Pistola

100 Munizioni per il Fucile Automatico

100 Munizioni per il Fucile

100 Munizioni per il Fucile a Pompa

20 Munizioni incendiarie per il Fucile

20 Frecce infuocate

20 Coltelli da Lancio avvelenati

20 Molotov

10 Tonici miracolosi potenti

3 Horse Reviver

10 Minty Big Game

20 Fagioli cotti

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato di aver risolto la stragrande maggioranza dei problemi di prestazioni della versione PC del gioco, ma che allo stesso tempo continueranno a lavorare per affrontare eventuali problemi persistenti che si andranno a rivelare nel futuro. Avete già riscattato il pacchetto di contenuti gratuito messo a disposizione da Rockstar?