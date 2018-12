Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online sono stati aggiornati: ecco i cambiamenti

Red Dead Redemption 2 ha da poco ricevuto l’update 1.04. Considerando la numerazione “innocua”, si potrebbe pensare che si tratti di un aggiornamento secondario, ma il peso è di ben 1.4 GB. Una dimensione non da poco e infatti pare risolva varie problematiche del gioco.

Per iniziare, diciamo subito che siete stati colpiti dal bug che non fa comparire certe persone nell’accampamento, bloccandovi la progressione dell’opera, purtroppo non è ancora stato risolto. Inoltre, ancora una volta pare non ci siano segni di cambiamenti per quanto riguarda l’implementazione dell’HDR.

Invece, dobbiamo aspettarci una serie di correzioni, sia per Red Dead Redemption 2 (ovvero il single player) sia per Red Dead Online. Nel primo caso, sono stati risolti vari errori che bloccavano i caricamenti al 90%. Inoltre, è stato eliminato un problema che impediva l’accesso alle armi e all’equipaggiamento dopo aver completato alcune missioni.

Per quanto riguarda Red Dead Online, invece, oltre ad alcuni miglioramenti alla stabilità generale dell’opera, sono stati risolti i seguenti bug:

Risolto un problema che faceva sì che, rimuovendo un cavallo ferito dalla stalla senza curarlo, al suo posto apparisse un cavallo di bassa qualità, chiamandolo con il fischio.

Risolto un problema per il quale i giocatori non potevano uscire dalla casa durante la missione “Amore e Onore”.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di caricare oltre il 90% della beta di Red Dead Online a meno che non entrassero prima nella modalità Storia.

Risolto un problema che rendeva lo schermo nero se il leader di una Posse lasciava la lobby durante la missione “Amore e Onore”.

Risolto un problema che faceva crashare il giocatore fino alla schermata Xbox Home quando si riprendeva la sessione a partire dallo stato di sospensione dopo essersi connessi al servizio Xbox Live.

Risolto un problema per il quale i giocatori potevano essere espulsi dal servizio Rockstar con l’errore 0x99395004 dopo aver completato la parte due della missione “Onore tra ladri di cavalli”.

Si tratta di un bell’insieme di cambiamenti, voi avevate riscontrato questi problemi? Ritornerete a giocare proprio grazie a questa patch?