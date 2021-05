Red Dead Redemption 2 è una meraviglia con settaggi ultra e 8K

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione. Il titolo targato Rockstar Games ha stupito certamente per il suo open world incredibilmente “vivo” che ci ha letteralmente trascinati all’interno del selvaggio west nudo e crudo. La trama, seppur semplice, riesce a farci immedesimare ed a buttarci in una ambientazione che dire semplicemente “lascia a bocca aperta” ci pare davvero riduttivo. Insomma, l’opera dell’azienda americana è un vero e proprio capolavoro che vi invitiamo a recuperare al più presto nel caso ve lo foste fatti sfuggire.

Da diverse settimane sembra che Red Dead Redemption 2 sia tornato in auge. Vi abbiamo riportato infatti lo scorso giorno una notizia relativa ad una incredibile mod VR, poi vi abbiamo riferito anche la volontà da parte dei fan di vedere un ipotetico remake del primo storico capitolo. Quest’oggi invece vi riportiamo un video riportato da Digital Dreams il quale grazie all’uso di altrettante mod è riuscito a modificare in modo sostanziale il titolo trasformandolo in un vero e proprio diamante.

Il filmato, che potete visionare proprio qui sotto, mostra Red Dead Redemption 2 con una RTX 3090 a 8K con settaggi ultra e strumenti che hanno modificato e migliorato il Ray Tracing. Il risultato è da brividi, avvicinando il capolavoro Rockstar Games al fotorealismo. Viaggiare a cavallo nelle terre desolate del continente nord americano con questa qualità è a dir poco meraviglioso, possiamo solo immaginare cosa possa fare l’azienda americana con i titoli futuri e piattaforme sempre più potenti.

Come ben saprete negli ultimi mesi non si parla altro di GTA 6, anche se effettivamente non si è mai visto nulla di concreto. Provate ad immaginare un capitolo con una qualità di questo tipo, se non migliore sotto certi punti di vista. Onestamente non vediamo l’ora di scoprirlo assieme a voi. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le curiosità in campo videoludico.