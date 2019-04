Red Dead Redemption 2 esclusiva Epic Games Store? Un rumor dice proprio di sì e di dà anche delle date precise per l'uscita.

Red Dead Redemption 2 è sicuramente uno di quei titoli che i giocatori PC attendono di più. Rockstar non ha annunciato ancora nulla a riguardo, ma sembra abbastanza probabile che l’avventura western arrivi su PC, visto il grande successo di un gioco come Grand Theft Auto V e di GTA Online. Ora, scopriamo un nuovo rumor che vorrebbe Red Dead Redemption 2 esclusiva Epic Games Store.

La fonte del leak proviene da 4Chan, quindi ci sono discrete possibilità che si tratti di un falso. Al tempo stesso, il recente leak che ha coinvolto Borderlands 3 (sempre di Take-Two, publisher del titolo di Rockstar Games) proveniva da 4Chan, quindi anche questo potrebbe essere vero.

L’annuncio in merito arriverebbe il 22 aprile e, inoltre, il gioco sarebbe disponibile a partire dal 9 luglio. Inoltre, non si tratterebbe di un’esclusiva temporale, ma di un’esclusiva completa. Il leaker afferma anche che l’accordo siglato da Take-Two e da Epic Games darebbe al publisher il 100% dei guadagni su ogni DLC rilasciato su PC.

Quest’ultima possibilità sembra la meno credibile e non possiamo non consigliarvi di prendere tutto questo con le pinze. Per ora sono tutti rumor, ma per sapere se raccontano il vero basterà aspettare circa un paio di settimane. Diteci, cosa ne pensate di un Red Dead Redemption 2 esclusiva Epic Games Store? Lo acquistereste comunque, oppure vi opponete allo store di Epic?