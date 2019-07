Red Dead Redemption 2: GTA V aveva svelato il titolo?

A quanto pare il buon vecchio GTA V contiene da anni un particolare e curioso easter egg che svelava l'esistenza di Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 è sicuramente stato uno dei titoli più interessanti dell’ultimo anno. Grazie ad una grande cura per i dettagli il lavoro di Rockstar Games ha infatti convinto pienamente la community. Ad un anno oramai di distanza dall’uscita del gioco non si è però ancora smesso di parlare dell’esperienza western, a causa soprattutto delle voci che vorrebbero una versione PC del titolo attualmente in lavorazione.

A riportare in auge Red Dead Redemption 2 non è però stata questa volta qualche particolare indiscrezione ma bensì un post di un utente di Reddit che, udite udite, ha scoperto un easter egg in GTA V che rimanda direttamente all’ultima opera di Rockstar Games. Prima di saperne di più vi avvertiamo però: da qua in avanti troverete spoiler di Red Dead Redemption 2!

Red Dead Redemption 2 (2018)

All’interno di GTA V l’utente dal nome ShaolinManuelMiranda ha infatti trovato un parco chiamato Arthur’s Pass Trails, denominazione che ha fatto sorgere più di un sospetto al curioso giocatore. Secondo lui, infatti, tale nome altro non farebbe che annunciare il destino del protagonista di Red Dead Redemption 2, ossia Arthur Morgan.

Ecco lo spoiler: il Pass Trails infatti, sempre secondo ShaolinManuelMiranda, sarebbe infatti un riferimento alla triste dipartita di Arthur Morgan. Semplice coincidenza o un easter egg particolarmente in anticipo coi tempi?

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi Red Dead Redemption 2 è stato veramente svelato da GTA V ancora diversi anni fa o si tratta solamente di una buffa coincidenza? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo comodamente nei commenti qui sotto!