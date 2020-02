Red Dead Redemption 2 ha venduto oltre 29 milioni di copie in tutto il mondo

Mentre si attendono nuove informazioni sul prossimo progetto di Rockstar Games (che potrebbe essere GTA 6 o Bully 2), la holding Take-Two Interactive ha fatto il punto sulle vendite dei più importanti (nonché gli unici) titoli della sua sussidiaria sviluppati negli ultimi sette anni. I dati sono stati diffusi con il report finanziario sul trimestre ottobre-dicembre dell’anno fiscale.

Partendo dal titolo più recente di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 ha venduto complessivamente dal suo giorno d’uscita sul mercato il 26 ottobre 2018 all’anno scorso, ben 29 milioni di copie in tutto il mondo. Il titolo western era arrivato nel novembre scorso anche su PC causando non poche controversie per la qualità della conversione che ha comunque contribuito alla vendite complessive. Il gioco si avvia a raddoppiare i risultati del primo capitolo che nel 2017 aveva venduto 15 milioni di copie dal lancio avvenuto sette anni prima.

Rockstar Games ha inoltre diffuso i dati di vendita di GTA 5 che, apparso nell’ormai lontano 2013, continua a vendere senza sosta e ha superato la cifra di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il successo che il quinto capitolo riscuote ancora oggi stupisce solo in parte considerato che è sempre tra i titoli di Steam col maggior numero di utenti in gioco e che su Twitch solo l’anno scorso ha di fatto triplicato le visualizzazioni.

Nei giorni scorsi era stato annunciato l’addio di una delle personalità principali di Rockstar. Come anticipato da Take-Two Interactive, dopo vent’anni il co-fondatore Dan Houser lascerà l’azienda tra circa un mese, ovvero l’undici marzo prossimo. L’annuncio aveva anche causato un calo delle azioni della società a Wall Street. Rockstar Games continuerà ad essere guidata dal fratello e co-fondatore Sam Houser mentre il CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha voluto rassicurare dichiarando: «Rockstar non è ma stata più forte di così. Rimaniamo incredibilmente ottimisti per il suo futuro».