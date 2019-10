Red Dead Redemption 2: ecco le immagini della versione PC e miglioramenti tecnici

Red Dead Redemption 2 si svela finalmente in versione PC grazie a una serie di immagini. Inoltre, ecco i dettagli sulle migliorerecniche.

Red Dead Redemption 2 arriva finalmente su PC a partire dal 5 novembre 2019. Dopo aver scoperto i requisiti minimi e consigliati, possiamo anche venire a conoscenza delle migliorie garantite dalla nuova versione.

Tra i miglioramenti grafici e tecnici pensati per garantire un maggiore coinvolgimento troviamo una maggiore distanza visiva – che migliora l’esplorazione degli ambienti – illuminazione globale e occlusione ambientale migliorate – per offrire un’illuminazione migliore, sia di giorno sia di notte – tracce nella neve migliorate, riflessi migliorati e ombre con una risoluzione maggiore a qualsiasi distanza, texture tessellate per gli alberi e texture dell’erba e delle pellicce migliorate, per rendere più realistici animali e piante.

Red Dead Redemption 2 per PC offre anche il supporto all’HDR e permette di sfruttare le configurazioni di schermi più all’avanguardia che supportano la risoluzione in 4K e superiori, configurazioni per più monitor, configurazioni panoramiche, frame rate più elevato e tanto altro.

I requisiti, vi ricordiamo, sono i seguenti:

Requisiti consigliati :

Sistema operativo: Windows 10 – April 2018 Update (v1803)

Processore: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6 GB / AMD Radeon RX 480 da 4 GB

Spazio d’archiviazione: 150 GB

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Sistema operativo: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

Processore: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 770 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3 GB

Spazio d’archiviazione: 150 GB

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Inoltre, sono state condivise le prime immagini ufficiali della versione PC di Red Dead Redemption 2: le potete vedere qui sopra. Diteci, cosa ne pensate del gioco?