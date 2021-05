Red Dead Redemption 2 in 8K con una RTX 3090 va oltre il fotorealismo

Mentre nel medium videoludico la risoluzione 4K sta cominciando a prendere piede in modo aggressivo solamente negli ultimi anni, c’è già chi è fortemente proiettato verso l’8K. Da sempre il mondo del gaming su PC permette agli appassionati di smanettare parecchio, dando la possibilità di innalzare di molto la qualità grafica di molti grandi titoli. Uno degli ultimi esempi mette in mostra Red Dead Redemption 2 come non lo abbiamo mai visto fino ad ora.

A mostrarci come appare Red Dead Redemption 2 in 8K ci ha pensato il canale YouTube ‘Digital Dreams’. Protagonista di un suo nuovo video è proprio l’epopea western targata Rockstar Games, che grazie all’ausilio di una scheda grafica NVIDIA RTX 3090 sembra andare oltre al fotorealismo. Il video dalla durata di una decina di minuti ci mostra diversi scorci del titolo con una grafica ed una pulizia visiva davvero senza eguali.

Oltre alla potenza offerta dalla scheda NVIDIA top di gamma, lo YouTuber ha usato anche dei Reshade che vanno a dare al titolo Rockstar degli effetti visivi e un illuminazione ancora più realistici e belli da vedere. Attivata anche la tecnologia Ray Tracing, che ormai sta diventando uno standard che non può assolutamente mancare in questo tipo di configurazioni grafiche che, non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo, sono impostate su settaggi ultra.

Il video che potete trovare qua sopra vi farà stropicciare gli occhi più volte. Il lavoro proposto da questo youtuber con Red Dead Redemption 2 è solo uno degli ultimi esperimenti proposti da questo utente, e all’interno del suo canale potete trovare una marea di altri video che mostrano alcuni dei giochi più famosi girare in risoluzioni che partono dai 4K in su.