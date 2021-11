Red Dead Redemption 2 in 8K è spaventosamente reale

Red Dead Redemption 2 è stato uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione. Il titolo targato Rockstar Games ha stupito certamente per il suo open world incredibilmente “vivo” che ci ha letteralmente trascinati all’interno del selvaggio west nudo e crudo. La trama, seppur semplice, riesce a farci immedesimare ed a buttarci in una ambientazione che dire semplicemente “lascia a bocca aperta” ci pare davvero riduttivo. Insomma, l’opera è davvero un capolavoro e vi invitiamo assolutamente a recuperarlo nel caso non lo aveste ancora fatto.

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua uscita, ci sono molti utenti che tutt’ora lo stanno spolpando per bene scoprendo una quantità di segreti davvero mastodontica. Poi ci sono i modder, maestri del mestiere, che si stanno divertendo come non mai a proporre modifiche sostanziali rendendo il gioco, alle volte, davvero perfetto.

É il caso di Digital Dreams, modder tedesco, che ha pubblicato un video che mostra Red Dead Redemption 2 in 8k risultando spaventosamente reale. Nel filmato, che vi lasciamo gustare proprio qui di seguito, possiamo vedere come l’opera sia oggettivamente impressionante con degli scorci che lasciano letteralmente a bocca aperta specialmente se sfruttati con la terza persona.

Ricordiamo che al momento Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One, al momento Rockstar Games non ha dichiarato nulla su un ipotetico upgrade next gen, ma onestamente non vediamo l’ora che lo facciano visto che sarebbe davvero interessante vederlo girare sulle nuove console. In attesa di quell’ipotetico giorno, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di questa mod con un commento qui sotto nella sezione dedicata.